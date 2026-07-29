Din păcate pentru fostul câștigător al emisiunii Power Couple România, în momentul în care a vrut să iasă din Bulgaria și să intre în Serbia, a fost oprit la graniță, iar oamenii legii l-au anunțat că are de plătit aproape 400 de euro pentru diferite amenzi rutiere.

Celebrul magician a dezvăluit prin intermediul paginii lui de Facebook că amenzile sunt din trei ani consecutivi: 2024, 2025 și 2026! Însă, în timp ce povestea, el a greșit, la un moment dat, numele țării prin care a trecut, și a afirmat Grecia, în loc de Bulgaria.

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„Fraților, m-a oprit poliția! Nu o să vă vină să credeți ce mi s-a întâmplat. Am plătit amenzi de aproape 400 de euro în Grecia. Mă duc cu soția în Croația și, când să trec din Bulgaria în Serbia, m-au oprit la bază și au zis: «Dumneavoastră nu aveți voie să treceți, pentru că aveți amenzi»! Uitați-vă, fraților: am amendă din 2024, mi-au dat amendă, uitați. 200 de euro! Amendă din data de… din 2025 și 2026. Deci în fiecare an, câte o amendă. Și nu m-au lăsat să trec, au zis: «Trageți pe dreapta»! Pe stânga am tras. Am stat o jumătate de oră de vorbă cu ei, că cică: «Aveți trei amenzi»! Eu am crezut că acum am avut amenzile.

Aveți grijă dacă ajungeți prin Bulgaria și ați mânat cu viteză mare, cum zice bunica… Nu o să vă ierte niciodată! Asta nu cred că se prescrie peste cinci ani, cum se prescrie la noi. Ăștia nu m-au iertat, oameni buni! Așa că ce să fac? Să mă întorc din drum? Nu! Să aveți o zi bună, oameni buni, și să circulați cu viteză mică. Mi-au dat amenzi… Cred că prima a fost cea mai mare… 214 dolari, 100 și ceva… Deci aproape 400 de euro am plătit amendă. Că altfel nu mă lăsau să trec”, a spus Robert Tudor într-un video postat în mediul online.

În timp ce unii internauți au făcut haz de necaz și au afirmat că, fiind magician, poate să șteargă sumele pe care le are de plată, alții au fost curioși să afle dacă amenzile au fost date pe mașină sau pe șofer.

„Pe mașină, că m-a luat după numărul de înmatriculare”, le-a răspuns magicianul Robert Tudor fanilor curioși.

În vara anului trecut, fostul câștigător de la Power Couple România dezvăluia că a fost amendat pentru viteză și în România.

„Fraților, viteza și prostia se plătesc! 181 km/h. Mi-au luat permisul pe autostradă. Permisul meu, la revedere! M-a luat radarul. Permisul va fi suspendat pe trei luni. Trebuie să dau un examen cu 15 întrebări și, în loc de trei luni, să fie suspendat 60 de zile. Stăteau pe autostradă la pod, la Fetești. Amenda e de 1.800 de lei, 900 de lei în 24 de ore. Dacă mă prindeau cu 200 km/h, îmi luau permisul pe patru luni, fără posibilitatea să dau testul. Mergeți prudent, oameni buni”, afirma pe Facebook magicianul Robert Tudor în urmă cu aproximativ un an.

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