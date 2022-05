Maia Morgenstern, 60 de ani, este una dintre cele mai mari actrițe de teatru și film din România, dar și directorul Teatrului Evreiesc de stat din București. De-a lungul carierei sale actoricești a interpretat zeci de roluri în filme de referință și sute de personaje cărora le-a dat viață pe scena celor mai importante teatre din țară.

Este una dintre cele mai cunoscute actrițe din România la nivel internațional, a jucat alături de staruri de la Hollywood, precum Sharon Stone, Demi Moore, Monica Belluci, Andy Garcia și Jim Caviezel. A interpretat magistral rolul Fecioarei Maria în filmul „Patimile lui Hristos”/ „The Passion of the Christ” (2004), regizat de Mel Gibson.

„Nu vă e rușine, loazelor?!”

Marea actriță a intrat din a doua la Facultatea de Teatru, a studiat actoria la clasa profesorului Dem Rădulescu, un pedagog extrem de exigent, în ciuda rolurilor comice pe care le făcea.

„M-a făcut să plâng Dem Rădulescu, era normal să fie așa. Ne-am dus o dată patru fete și cinci băieți cu jalba-n proțap, revoltați, mânioși, că ne pune tovarășul Gafton, de la dicție, să învățăm 20 de poezii pentru examen. Domnul Dem Rădulescu ne-a ascultat cu fruntea, practic, dar cu ochii în catalogul pătrat. Ne-a ascultat cum ne torturează profesorul de vorbire, ne-a lăsat, nu ne-a întrerupt. „Gata?”, a zis, apoi a aruncat catalogul pe deasupra capetelor noastre: „Bă, nu vă e rușine, loazelor?! Dar ce vă învață, bă, fizică cuantică?! Lasă, vorbesc eu să vă dea 40 de poezii. La 19-20 de ani vă plângeți”. Și-am tăcut, și-am învățat și tare bine ne-a prins! Așa capeți tehnica vocală, care te ajută când cade lumina sau mai știu eu, poți duce actul artistic până la capăt. Da, ne-a făcut să plângem, dar a prins bine”, a spus Maia Morgenstern.

„Eram rățușca cea urâtă”

Celebra actriță nu a luat niciun premiu la școală, nici măcar mențiune! Un detaliu ce o apasă și în prezent: „N-am luat premii la școală, eram „rățușca cea urâtă”! Mă certam cu toată lumea, de la profesori la colegi. Era un soi de neîncredere în ceea ce sunt, ceea ce pot să devin. Oricum, zi de zi, ne confruntăm cu sloganuri: „Fii cea mai bună variantă a ta”, „Fii tu însuți, însăți”. Încerc să pun echilibru între ceea ce vreau eu, ceea ce mi se cere. Trăiesc din percepția celorlalți. N-am pic de milă pentru mine însămi, dar nu mă arunc nici în disperare. Nu aștept nici complimente, nici compasiune. Mulțumesc pentru tot ceea ce am trăit până acum, am pentru ce să fiu recunoscătoare vieții, lumii”.

”Da, sunt invidioasă”

Maia Morgenstern nu a omis nici detaliile lumești pe care le are, nu doar frica de înălțime sau de înălțimi: ”Mănânc seara, mănânc și în fața televizorului, reguli pe care le încalc, tata nu-mi îngăduia acest lucru în copilărie. Apoi, sunt invidioasă! Invidia e un sentiment omenesc. Vaca nu poate fi invidioasă, chiar dacă o spun dur. Nu mi-ar folosi la nimic un moment de ipocrizie, da, sunt invidioasă pe mărunțișuri ale vieții. Glumind, neglumind, serios, neserios, astfel mă vindec. Este folositor. Enorm contează gura lumii, pentru că sunt actriță. Felul în care mă percep oamenii mă preocupă. Gura lumii, de a fi condusă de ce spune unul sau altul, o las în spate. Am mers pe instinct, uneori, am și pierdut”.

Un apartament la dispoziția refugiaților din Ucraina

Are o casă, două apartamente, iar în conturi aproximativ jumătate de milion de euro. Maia Morgenstern a mărturisit că unul dintre imobilele sale este pus oricând la dispoziția refugiaților din Ucraina: ”Notorietatea obligă la a nu-ți dezamăgi publicul, oamenii ce te privesc ca un model. De obicei, e bine să fii tu însuți, nu o imagine falsă, chiar dacă ai greșeli. Nu de puține ori buna mea credință și intențiile mele bune au fost răstălmăcite. Apartamentul meu este pus la dispoziția oamenilor în suferință, atât cât e nevoie. Nu este opulență, dar dacă e nevoie, este acolo”.

