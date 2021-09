Rodica nu este obișnuită cu luminile reflectoarelor, deși are în familie deja doi membri care sunt extrem de iubiți de public. Cleopatra Stratan a vrut să o prezinte tuturor pe mama ei și a vorbit extrem de frumos despre ființa care i-a dat viață. Tânăra artistă spune despre mama ei că are foarte puține apariții în mediul online, însă îi este alături de fiecare dată când are nevoie.

Fiica lui Pavel Stratan a postat pe una dintre rețelele de socializare o fotografie cu Rodica, mama ei.

„Mama… Știți bine că are foarte puține apariții online, dar asta nu înseamnă că nu e cu și pentru mine oricând și oriunde! Prefer să o prezint în fața voastră ca cea mai puternică, iubitoare, scumpă și frumoasă ființă de pe Pământ pe care o cunosc! Te iubesc, mami!❤️”, a scris Cleopatra Stratan în dreptul fotografiei.

Cu ce se ocupă Rodica, mama Cleopatrei Stratan

Dacă în familia lor s-a pus accentul pe muzică, mama Cleopatrei Stratan nu activează în domeniul artistic. Rodica Stratan e de profesie inginer în Chișinău, Republica Moldova, acolo unde ea și tatăl artistei locuiesc împreună cu fratele mai mic al Cleopatrei.

Cleopatra Stratan, în vârstă de 19 ani, s-a căsătorit în urmă cu câteva săptămâni cu Edward Sanda. Cei doi au făcut cununia civilă în București, iar cununia religioasă, în Republica Moldova. Cei doi nu au dorit să aibă nași la nuntă, iar alături de ei au fost doar cei apropiați.

