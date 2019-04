Mama Magdei Ciumac a murit. „Iartă-mă că nu am rămas și azi”

Magda Ciumac a fost cea care a dat trista veste pe contul său de Facebook.

„Azi… (8 aprilie) este ziua în care m-am ,”supărat,” pe tot ce credeam despre viață! Rămas bun, dragă MAMĂ! Numai ce am plecat de la tine! De 5 minute am intrat în casă… în Italia! Am venit să-l văd pe Sasha! Iartă-mă că nu am rămas și azi! După 11 luni de suferință, sper din suflet să îți găsești liniștea pe care o meriți!

Acum… caut bilet de avion… dar cum să vin să te văd așa? Măcar… înainte… te găseam slăbită, cu dureri, suferință… dar vorbind cu noi! Cine o să îmi răspundă când ajung??????? L-aș întreba pe Dumnezeu… dar sigur este și el supărat!”, este mesajul sfâșietor transmis de Magda Ciumac.

Magda Ciumac este cunoscută pentru mariajul cu scântei pe care l-a avut cu luptătorul Tolea Ciumac.

