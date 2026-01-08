Anul 2026 vine cu vești deloc îmbucurătoare pentru mulți români, care se confruntă cu o creștere semnificativă a impozitelor locale. Majorările afectează atât cetățenii obișnuiți, cât și persoanele publice, iar impactul este resimțit puternic mai ales de cei care dețin locuințe, terenuri sau autovehicule. Printre vocile care au reacționat public se numără și actrița Manuela Hărăbor, profund nemulțumită de noile obligații fiscale.

Conform calculelor valabile pentru acest an, un contribuabil cu un apartament de dimensiuni medii, de aproximativ 110 metri pătrați, ajunge să plătească un impozit anual de peste 3.100 de lei. La această sumă se adaugă taxele pentru terenuri și autoturisme, care pot ridica totalul la peste 3.700 de lei pe an. Pentru multe familii, aceste sume reprezintă o povară serioasă, mai ales în contextul în care veniturile nu au crescut în același ritm.

Situația este cu atât mai delicată pentru categoriile vulnerabile, care până acum beneficiau de anumite scutiri fiscale. Modificările legislative din 2026 au restrâns aplicarea facilităților prevăzute de Legea 448/2006, inclusiv pentru persoanele cu handicap grav. Această schimbare a stârnit numeroase reacții negative și critici, fiind percepută ca o lovitură directă pentru familiile deja afectate de costuri suplimentare legate de îngrijire și trai zilnic.

Manuela Hărăbor, mesaj pentru Ilie Bolojan

Manuela Hărăbor, mamă a unui fiu cu handicap grav, a reacționat ferm după ce a aflat suma pe care trebuie să o achite. Actrița a transmis un mesaj dur autorităților locale, exprimându-și revolta față de pierderea scutirilor și față de modul în care statul a ales să aplice noile reguli. Aceasta a subliniat că nu va face plata înainte de termen și că autoritățile nu se pot baza pe contribuția sa fiscală în aceste condiții, considerând măsura profund nedreaptă pentru familiile aflate în situații speciale.

„3.706 lei total de plată impozit pe anul 2026!!! (3.152 lei apartament de 110 mp, 424 lei teren, 130 de lei mașină) versus 728 de lei indemnizația de handicap.

Domnule Bolojan, dumneavoastră v-ați angajat să plătiți Ukrainei încă 50 de milioane de euro. Cu părere de rău vă spun să nu vă bazați pe contribuția noastră, a mea și a băiatului meu Andrei, adult cu handicap grav, căruia i-ați FURAT dreptul scutirii de impozit conform legii 448.

Acum câteva zile, când încă nu știam cifrele, vă spuneam că vă voi plăti în ultima zi înainte de scadență. Știți ceva? M-am răzgândit. La birul de 3700 de lei mai pun eu 220 de lei cât vor fi penalitățile și veți vedea banii în ultima zi lucrătoare a anului. Colectați până atunci de la fanii și susținătorii dumneavoastră”, a scris Manuela Hărăbor pe rețelele de socializare.

Creșterea impozitelor vine într-un context economic deja complicat. Inflația, scumpirile generalizate și creșterea costurilor de trai au erodat semnificativ puterea de cumpărare a populației. Pentru mulți români, majorările fiscale adaugă un nou nivel de presiune asupra bugetului lunar, mai ales în condițiile în care indemnizațiile sociale sau cele destinate persoanelor cu dizabilități rămân la un nivel modest.

În același timp, deciziile guvernamentale privind alocarea fondurilor, inclusiv sprijinul financiar extern, au alimentat dezbateri aprinse în spațiul public. Mulți contribuabili se întreabă dacă prioritățile bugetare sunt corect stabilite și dacă povara fiscală este distribuită echitabil.

Reacția Manuelei Hărăbor reflectă nemulțumirea tot mai accentuată a românilor în fața acestor schimbări. Anul 2026 se anunță astfel unul dificil din punct de vedere financiar, iar discuțiile despre corectitudinea și sustenabilitatea noilor impozite sunt departe de a se fi încheiat.

