Cum poţi folosi ananasul în mâncare - reţete

Despre ananas și beneficiile lui

Ananasul este un fruct tropical apreciat nu doar pentru gustul său dulce-acrișor și aroma plăcută, ci și pentru multiplele beneficii asupra sănătății.

Consumul de ananas aduce un aport important de vitamine și minerale, în special vitamina C, care contribuie la întărirea sistemului imunitar, protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și stimularea producerii de colagen, esențial pentru piele, oase și articulații. De asemenea, ananasul conține vitamina B6, mangan și potasiu, nutrienți implicați în buna funcționare a metabolismului, a sistemului nervos și a inimii.

Unul dintre cele mai cunoscute beneficii ale ananasului este legat de digestie, datorită unei enzime numite bromelină. Aceasta ajută la descompunerea proteinelor și poate reduce balonarea sau disconfortul digestiv, fiind utilă mai ales după mese copioase. Bromelina are și efecte antiinflamatoare, putând contribui la reducerea durerilor musculare și articulare, precum și la recuperarea mai rapidă după efort fizic sau intervenții minore.

Ananasul este, în același timp, un aliment sărac în calorii și bogat în apă, ceea ce îl face potrivit în dietele de slăbire, oferind senzație de sațietate fără un aport caloric mare. Fibrele din compoziția sa susțin tranzitul intestinal și sănătatea florei digestive.

Totuși, este important ca ananasul să fie consumat cu moderație, deoarece aciditatea sa poate irita mucoasa gastrică la persoanele sensibile.

Cum să incluzi ananasul în rețete de mâncare

Ananasul poate fi inclus cu ușurință într-o varietate de rețete de mâncare, nu doar în deserturi, deoarece are un gust delicios, care combină dulceața cu o notă ușor acrișoară. Această combinație îl face foarte potrivit pentru preparate sărate, unde poate echilibra aromele și poate adăuga prospețime.

De exemplu, în bucătărie este folosit frecvent alături de carne de pui, porc sau pește, pentru că zaharurile naturale din ananas se caramelizează ușor la gătire, oferind o crustă plăcută și un contrast interesant cu gustul sărat sau condimentat al alimentelor.

Un motiv important pentru care ananasul este apreciat în rețetele de mâncare este conținutul său de bromelină, enzima care ajută la frăgezirea cărnii. De aceea, este adesea folosit în marinade, unde contribuie la obținerea unei texturi mai moi și mai suculente.

Ananasul se integrează bine și în preparate cu influențe asiatice sau exotice, în combinație cu sosuri dulci-acrișoare, condimente sau ingrediente precum ghimbirul, usturoiul sau sosul de soia.

Descoperă și Cum se curăță un ananas

Rețete de mâncare cu ananas

Pizza cu ananas și șuncă în stil hawaian
Pizza cu ananas și șuncă în stil hawaian

Pizza cu ananas și șuncă în stil hawaian

Ingrediente:

  • un aluat de pizza gata preparate sau aluat de pizza de casă
  • 200 g sos de roșii
  • 250 g mozzarella rasă
  • 150 g șuncă sau bacon
  • 200 g ananas
  • 1 lingură ulei de măsline
  • oregano, piper

Mod de preparare:

Aluatul se scoate din frigider cu cel puțin 30 de minute înainte pentru a ajunge la temperatura camerei, ceea ce îl va face mai elastic și mai ușor de întins.

Sosul de roșii se amestecă cu uleiul de măsline și oregano, apoi se întinde uniform peste aluat, lăsând o margine liberă de aproximativ 1 cm. Se presară mozzarella, apoi se adaugă șunca tăiată fâșii subțiri și bucățile de ananas. Este important ca ananasul să fie bine scurs sau șters cu șervețel, pentru a nu umezi excesiv pizza.

Pizza se coace în cuptor preîncălzit la 220 -240 de grade timp de 12–15 minute, până când marginile devin rumene, iar brânza este topită și ușor aurie.

Frigărui cu pui și ananas

Frigărui cu pui și ananas
Frigărui cu pui și ananas

Ingrediente:

  • 500 g piept de pui
  • 300 g ananas proaspăt
  • 1 ardei gras
  • 1 ceapă roșie
  • 3 linguri ulei de măsline
  • 1 linguriță boia dulce
  • 1/2 linguriță usturoi pudră
  • sare și piper
  • opțional: puțin suc de lămâie sau sos de soia

Mod de preparare:

În primul rând, puiul se spală, se șterge bine cu prosoape de hârtie și se taie în cuburi de aproximativ 3–4 cm, pentru a se găti uniform fără să se usuce. Se pune într-un bol mare și se adaugă uleiul, boiaua, usturoiul pudră, sare și piper. Dacă dorești un gust mai intens, poți adăuga și foarte puțin suc de lămâie sau sos de soia, care vor ajuta și la frăgezirea cărnii.

Amestecul se omogenizează bine, astfel încât fiecare bucată de pui să fie acoperită de marinadă, apoi se acoperă bolul și se lasă la frigider minimum 30 de minute. În acest timp aromele pătrund în carne și o fac mai suculentă.

Între timp, ananasul se curăță de coajă și de miezul tare din centru, apoi se taie în bucăți similare ca mărime cu cele de pui. Ardeiul se taie pătrate, iar ceapa în bucăți mari, astfel încât să nu se ardă la gătit.

Pe bețele de frigărui se înfig alternativ bucăți de pui, ananas, ardei și ceapă. Alternarea este importantă pentru echilibrul de gust și pentru ca sucurile ananasului să pătrundă ușor în carne în timpul gătirii.

Frigăruile se pot găti fie pe grătar, fie într-o tigaie grill bine încinsă. (Se pot face, de asemenea, și la cuptor, sau la airfryer). Se întorc la fiecare 2-3 minute, astfel încât să se rumenească uniform pe toate părțile. În total, durează aproximativ 10-15 minute, până când puiul este complet gătit, iar ananasul ușor caramelizat.

Pui dulce-acrișor cu ananas

Rețete de mâncare cu ananas - Pui dulce-acrișor
Rețete de mâncare cu ananas – Pui dulce-acrișor

Ingrediente:

  • 600 g piept de pui
  • 300 g ananas proaspăt
  • 1 ceapă mare
  • 1 ardei gras roșu
  • 2-3 linguri ulei
  • 3 linguri sos de soia
  • 2 linguri oțet (de mere sau de orez)
  • 2 linguri miere sau zahăr brun
  • 1 lingură amidon
  • 150 ml apă
  • sare, piper
  • opțional: ghimbir sau usturoi ras

Mod de preparare:

Într-o tigaie mare sau într-un wok se încing cele 2-3 linguri de ulei. Când uleiul este bine încins, se adaugă puiul tăiat cubulețe într-un singur strat. Este important să nu se aglomereze tigaia, dacă este nevoie, se prăjește în două tranșe.

Se lasă puiul nemișcat aproximativ 2 minute, pentru a se rumeni frumos, apoi se amestecă și se continuă prăjirea până când capătă o culoare aurie pe toate părțile. În acest moment puiul nu trebuie să fie complet gătit în interior, ci doar rumenit la exterior. Se scoate temporar pe o farfurie.

În aceeași tigaie, fără a o spăla, se adaugă ceapa tăiată solzișori și ardeiul tăiat bucăți mari. Se călesc la foc mediu 2-3 minute, doar cât să se înmoaie ușor și să devină lucioase, păstrând totuși o textură ușor crocantă. Dacă dorești un gust mai intens, acum este momentul să adaugi puțin usturoi sau ghimbir ras, cu atenție, să nu se ardă.

Separat, într-un bol, se prepară sosul: se amestecă sosul de soia, oțetul, mierea, apa și amidonul până când nu mai există cocoloașe. Acest pas este esențial, pentru că amidonul va îngroșa sosul și îi va da textura specifică preparatelor asiatice.

Se adaugă puiul înapoi în tigaie peste legume, apoi se toarnă sosul și se amestecă bine. Se adaugă și ananasul, tăiat în cuburi medii. Preparatul se lasă să fiarbă la foc mediu 5-7 minute, timp în care sosul începe să se îngroașe, iar aromele se leagă între ele. Ananasul va lăsa puțin suc.

La final, gustul se ajustează. Dacă pare prea acru, se mai adaugă puțină miere, dacă este prea dulce, câteva picături de oțet. Preparatul este gata când sosul este lucios, ușor legat, iar puiul este fraged și complet gătit în interior.

Acest pui cu ananas se servește ideal cu orez simplu sau tăiței asiatici, care absorb sosul și echilibrează aromele intense.

Somon la cuptor cu sos de ananas

Cum poţi folosi ananasul în mâncare - reţete
Somon la cuptor cu sos de ananas

Ingrediente:

  • 2 fileuri de somon (150–200 g fiecare)
  • 200 g ananas
  • 1 lingură miere
  • 1 lingură sos de soia
  • 1 lingură suc de lămâie
  • 1 lingură ulei de măsline
  • sare, piper

Mod de preparare:

Fileurile de somon se tamponează ușor cu hârtie pentru a elimina excesul de umezeală și se condimentează cu sare și piper pe ambele părți.

Ananasul se taie bucăți și se pune într-un blender sau robot de bucătărie împreună cu mierea, sosul de soia, sucul de lămâie și uleiul de măsline. Se mixează până se obține un sos fin. Dacă nu ai blender, se poate toca foarte mărunt și amesteca manual, dar textura va fi mai grosieră.

Somonul se așază într-un vas termorezistent tapetat cu hârtie de copt. Se toarnă sosul de ananas deasupra și se întinde uniform cu o lingură, astfel încât să acopere bine peștele. Este important ca sosul să ajungă și puțin pe margini, nu doar pe suprafață.

Vasul se acoperă lejer cu folie de aluminiu și se introduce în cuptor preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 15 minute. Acoperirea ajută somonul să se gătească în aburi, rămânând foarte suculent.

După acest timp, folia se îndepărtează și se mai lasă încă 5-7 minute la cuptor, pentru ca sosul să se reducă ușor și să se caramelizeze puțin la suprafață. Somonul este gata când se desface ușor cu furculița, dar nu trebuie să fie uscat.

Creveți cu ananas și usturoi

Rețete de mâncare cu ananas - Creveți cu ananas și usturoi
Rețete de mâncare cu ananas – Creveți cu ananas și usturoi

Ingrediente:

  • 400 g creveți cruzi, decorticați
  • 150-200 g ananas proaspăt
  • 3-4 căței de usturoi
  • 1 lingură unt
  • 1 lingură ulei de măsline
  • sare, piper
  • opțional: puțin suc de lămâie sau chilli
  • pătrunjel pentru ornat

Mod de preparare:

Creveții se spală rapid sub jet de apă rece și se șterg foarte bine cu prosoape de hârtie. Dacă nu sunt deja curățați complet, se îndepărtează și intestinul (firul negru de pe spate).

Usturoiul se toacă mărunt. Ananasul se taie în cuburi relativ mici, de aproximativ 1,5-2 cm, pentru a se integra bine în preparat și a nu domina gustul.

Într-o tigaie mare se pune uleiul și untul și se lasă să se încingă bine, la foc mediu-mare.

Se pun creveții într-un singur strat și se lasă nemișcați aproximativ 1 minut, până când încep să devină roz pe margini. Abia apoi se întorc și se mai gătesc încă 1-2 minute. Creveții se gătesc foarte repede, dacă sunt ținuți prea mult pe foc devin tari și cauciucați.

După ce creveții sunt aproape gata, se adaugă bucățile de ananas și usturoiul. Se amestecă ușor și se mai gătește 1-2 minute, cât să se încălzească și să elibereze puțin suc, care se va combina cu untul și usturoiul formând un sos natural. La final se pot adăuga câteva picături de lămâie sau chilli.

Preparatul se ia imediat de pe foc și se presară pătrunjel. Se servește simplu, cu pâine, orez sau paste

Sursă foto – Shutterstock.com

