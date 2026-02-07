Potrivit DNA, aceştia sunt suspectaţi de implicare, în perioada 2024-2026, în fapte de corupţie ce ar fi vizat „posibile demersuri nelegale pentru urgentarea recepţiei unui imobil şi atestarea edificării unui ansamblu rezidenţial” prin utilizarea unor proceduri administrative.

Surse judiciare au confirmat reţinerea celor trei pentru 24 de ore, după descinderile desfășurate vineri de la Primăria Sectorului 5 din București și la mai multe instituţii.

Vineri dimineață, procurorii DNA au făcut percheziții la Primăria Sectorului 5 din București, în cadrul unui dosar de corupție.

„În cursul zilei de 6 februarie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 9 locații situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, dintre care patru sunt sediile unor instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice”, se arăta în comunicatul DNA.

Cu numai o zi înainte, procurorii DNA au făcut 11 percheziții atât la Primăria Sectorului 3 din București, avându-l în vizor pe primarul Robert Negoiță, cât și la locuința acestuia, fiind acuzat de posibile fapte de corupție.

Primarul PSD Robert Negoiță este suspectat că a utilizat bani publici pentru construirea unui drum privat destinat fratelui său, Ionuț Negoiță, dezvoltator imobiliar.

Robert Negoiță a spus, după perchezițiile DNA: „I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3”.

Ulterior, Robert Negoiță a fost plasat sub control judiciar de DNA și ar trebui să plătească o cauțiune de 800.000 de lei.

Primarul sectorului 3 a plecat de la sediul Direcției Naționale Anticorupție după ore întregi de audieri și a declarat în fața presei că nu se consideră vinovat.

