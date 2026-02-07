Metodă neinvazivă de testare HPV, cu rezultate comparabile cu screeningul cervical clasic

Cancerul de col uterin este cauzat în principal de infecțiile persistente cu anumite tipuri de HPV. În ciuda importanței screeningului regulat pentru detectarea timpurie a leziunilor precanceroase, multe femei evită aceste teste din cauza disconfortului, lipsei de intimitate sau din cauza stigmatizării, potrivit cercetătorilor chinezi. În acest context, o echipă de specialiști a analizat eficiența unei metode inovatoare de recoltare a sângelui menstrual cu ajutorul unui mic dispozitiv, denumit minipad.

Studiul, desfășurat între septembrie 2021 și ianuarie 2025, a inclus 3.068 de femei cu vârste cuprinse între 20 și 54 de ani, din șapte comunități din provincia Hubei, China. Fiecare participantă a furnizat trei tipuri de probe: o probă de sânge menstrual colectată cu minipad, o probă cervicală prelevată de personal medical și o probă cervicală suplimentară pentru analize de laborator.

Rezultatele au fost impresionante. Testarea HPV din sângele menstrual a înregistrat o sensibilitate de 94,7% pentru identificarea leziunilor cervicale de grad înalt (CIN2+), o perforanță comparabilă cu cea a probelor cervicale recoltate de medici (92,1%). Deși specificitatea probelor de sânge menstrual a fost ușor mai mică (89,1% față de 90,0%), valoarea predictivă negativă a fost identică pentru ambele metode, de 99,9%, ceea ce indică o fiabilitate ridicată.

Autorii propun includerea noii metode în ghidurile naționale de screening pentru HPV

„Datele obținute susțin utilizarea testării sângelui menstrual ca alternativă standard pentru screeningul cancerului de col uterin”, au subliniat autorii studiului. De asemenea, aceștia au remarcat că integrarea metodei cu aplicația mobilă „Early Test” a îmbunătățit comunicarea rezultatelor și consilierea pacientelor, un factor cheie pentru implementarea pe scară largă a acestei metode. Prin intermediul aplicației, femeile și-au putut verifica rezultatele și au primit recomandări de la specialiști.

Rezultatele au mai arătat că nu există diferențe semnificative între cele două metode în ceea ce privește valoarea predictivă pozitivă (10,4% pentru probele cervicale și 9,9% pentru minipad) sau rata de trimitere la colposcopie, ceea ce întărește potențialul acestei metode ca soluție practică și accesibilă.

Cu toate că cercetarea are un caracter observațional și prezintă anumite limitări, autorii studiului consideră că testarea sângelui menstrual pentru HPV ar putea fi inclusă în ghidurile naționale de screening pentru cancerul de col uterin. Această inovație are potențialul de a reduce barierele din calea accesului femeilor la îngrijiri medicale preventive și de a salva vieți prin depistarea timpurie a bolii.

România se află într-o situație critică la nivel european, deținând recorduri negre privind cancerul de col uterin. „Suntem pe primul loc în ceea ce privește incidența și mortalitatea. Avem cea mai mare incidență din Europa, de 2,5 ori mai mare decât media europeană, iar mortalitatea de 4 ori mai mare”, a avertizat prof.dr. Monica Cîrstoiu, șefa Clinicii de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB). Peste 71% din cazurile de cancer de col uterin sunt generate de virusul HPV (Human Papilloma Virus).

