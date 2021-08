Mara Bănică a dezvăluit sexul bebelușului. S-a confruntat cu probleme în primul trimestru: „A fost îngrozitor”

De aproximativ un an, Mara Bănică și soțul ei, cel a cărui identitate nu a făcut-o publică, încercau să devină părinți. În final, au reușit și abia așteaptă să își cunoască bebelușul. „Eu trebuia să îmi fac analizele de sânge pentru a afla dacă sunt sau nu însărcinată, la o anumită dată. Vreau să vă spun din start că eu și soțul meu încercam deja de un an să facem un copil, așa că în fiecare lună intram în emoțiile așteptării.

N-am rezistat să aștept cele două săptămâni, așa că mai devreme cu 7 zile am fost la analize, fără să spun nimănui. Rezultatul a venit după câteva ore. De bucurie, am sărit cu telefonul pe care aveam rezultatul pozitiv afișat în brațe la soțul meu, care nu înțelegea despre ce este vorba. Am avut nevoie de vreo 5 minute să îmi revin și să-i spun la modul coerent. Ne-am bucurat enorm, vă dați seama, mai ales că este un copil extrem, extrem de dorit”, a spus Mara Bănică.

Ea a mai adăugat că acum se simte foarte bine, însă e precaută. În primul trimestru a avut probleme, a petrecut șase săptămâni în pat. „Primul trimestru de sarcină a fost îngrozitor pentru mine. Mi-a fost rău constant, 24 de ore pe zi. Niște grețuri indescriptibile, urmate de două etape de sângerare atât de puternice, încât a fost necesară internarea acasă pentru o lună și jumătate. Am stat doar în pat 6 săptămâni. Mă ridicam doar să mănânc și să merg la baie. Nu am suferit atât de mult în viața mea. Dar am rămas pozitivă.”, a mai spus Mara pentru aceeași sursă.

Mara Bănică și medicul ei

Mara Bănică este deja mama unui băiat, a lui Dima, dintr-o altă relație. Acum, aceasta va avea pereche, căci este însărcinată cu fetiță. „Eu m-am văzut întotdeauna mamă de băiat. Inițial am avut doi saci gestaționali, știam că am gemeni. La vreo două săptămâni sau trei, medicul ne-a spus că unul dintre saci este gol, fără embrion. Abia ce ne obișnuisem cu ideea de doi!

Au mai trecut vreo alte două săptămâni până când am aflat că este fetiță. Eu mă bucur mult, am pereche. Și Dima, fiul meu cel mare, se bucură, pentru că îi rămâne doar lui PlayStationul! În ceea ce mă privește, abia o aștept! Cred și sper că îi voi fi prietenă, nu doar mamă.”, a mai declarat Mara Bănică pentru Cancan.

Citeşte şi:

Șoselele morții. Care sunt cele mai periculoase drumuri din țară și câte accidente au avut loc în ultimii 10 ani

Detectivi francezi, trimiși în România pentru a relansa ancheta în cazul Mihaelei Miloiu, tânăra ucisă cu bestialitate în Elveția. „Căutăm adevărul”

Viața singurului afgan care a jucat fotbal în România. Fugit de război, neplătit la noi, acum e impresar în Germania

PARTENERI - GSP.RO Drama unui fotbalist român, internat de 4 ani la psihiatrie. Mama lui povesteşte cu lacrimi în ochi ce s-a întâmplat: "Cum să pățească așa ceva băiatul meu?"

Playtech.ro BOMBĂ! Liviu Dragnea, iar la ÎNCHISOARE?! Ireal ce îi face DNA acum

Observatornews.ro O fetiţă de 5 ani a fost muşcată de faţă de un şarpe veninos, la o grădină zoologică din Rusia: „Am chemat o ambulanță"

HOROSCOP Horoscop 31 august 2021. Fecioarele se simt blocate într-o situație neplăcută pe care nu o pot controla

Știrileprotv.ro Elena și prietena ei au avut parte de o moarte tragică pe Autostrada Soarelui. Apropiaților nu le vine să creadă ce s-a întâmplat

Telekomsport Cum a ajuns o tânără speranţă a ţării în sport vedetă în filme pentru adulţi. "Când i-am spus mamei, a fost şocată"

PUBLICITATE Discuții sincere despre încredere și frumusețe, cu tinere din Generația Z