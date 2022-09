Alex Bogdan a strigat „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” și a recunoscut că ieșirea are legătură mai degrabă cu traiul alături de alte persoane complet diferite decât cu fricile lui.

Actorul a realizat cât de importantă este, de fapt, familia. Din acest motiv, concurentul a recunoscut că imediat cum ajunge în București este pregătit să facă pasul cel mare în relația lui: să o ceară în căsătorie pe iubita sa. „Mă duc acasă, mă pup cu Căti 3 zile. Tac trei zile și mă sărut cu ea. Îi pun inelul pe deget. Da, o să o cer de nevastă”, a declarat el, conform protv.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

În urma jocului de eliminare pe care l-a pierdut, Mara Bănică și-a luat și ea rămas bun de la jungla dominicană și provocările ei.

„Îmi pare tare rău! Voiam să mai stau! Adică mă bucur că merg acasă la copii, dar voiam să mai stau. Am trecut prin toate emoțiile: am râs, am plâns, dar mi-a plăcut. Până la urmă suntem o pată de sânge care vorbește. M-am împins, m-am împuns, m-am certat, iar am râs… Asta e”, a spus ea la PRO TV.

Recomandări EXCLUSIV. Șeful administrației militare regionale ucrainene din Zaporojie, despre referendum: „Rușii au raportat voturi unde fizic nu există oameni”

În momentul în care Cristi Mitrea a realizat că Mara Bănică nu mai face parte din concurs, acesta a avut un moment de fericire sinceră. A dansat, a râs și a fost ironic la adresa jurnalistei, notează protv.ro.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „A fost un semn!” Mihai Neșu, martorul unei „minuni” imediat după ce s-a întors de pe Muntele Athos: „S-a întâmplat ceva instantaneu”

Playtech.ro ȘOC! Putin, pus la pământ de SUA. Decizia istorică luată ACUM! E INCREDIBIL

Viva.ro Adevărul a ieșit la iveală! Ce i-a spus Alexandru Arșinel lui Dan Negru, înainte să moară: 'Nu se...'

Observatornews.ro ''S-a aprins bradul de Crăciun. La amfetamină e alergic.'' Şofer drogat cu 7 substanţe interzise în acelaşi timp, prins în traficul din Bucureşti

Știrileprotv.ro Ultima oră. George Simion s-a ales cu dosar penal

FANATIK.RO Alexandru Arșinel, înmormântat cu pălăria, costumul și butonii favoriți. Familia a stabilit programul funeraliilor. Exclusiv

Orangesport.ro Toţi au fost în stare de şoc. Ce au găsit nemţii pe un super iaht confiscat de la un oligarh rus, prieten cu Vladimir Putin

HOROSCOP Horoscop 30 septembrie 2022. Balanțele trebuie să fie echilibrate, ca să poată judeca totul așa cum se cuvine, să nu se grăbească cu concluzii