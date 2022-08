„Pe o insulă, la soare, lângă ocean, ne-am teleportat după filmari şi aşa pot spune că nu ne-am rupt de tot de atmosfera de pe platou, pentru că am plecat împreună cu câţiva colegi din cast. Am vrut să facem trecerea de la zile de muncă intensă, petrecute în faţa camerei, pline de emoţii pentru că se apropia finalul serialului, la vacanţa mult aşteptată şi la perioada de odihnă, cât mai uşoară, ca să putem digera această schimbare majoră din vieţile noastre. Tenerife este un loc de văzut, nu atât de mult pentru plajă, ci pentru peisajele superbe şi atracţiile turistice pe care le oferă insula”, a declarat Mara Oprea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Destinaţia aleasă a cucerit-o definitiv şi pe Oana Moşneagu: „Am avut o vacanţă frumoasă, plină, rareori m-am gândit la “acasă”. De asta aveam nevoie, de un loc care să ne deconecteze complet de tot ce înseamnă ritmul nostru normal. Tenerife e o variantă faină de vacanţă, e un loc în care poţi să te bucuri şi de o zi de plajă într-un loc cu apă azurie, să te întinzi pe o alta cu nisipul negru, să te aventurezi în parcul acvatic numărul 1 din lume sau pe drumurile incredibile care traversează insula sau urcă spre Teide.

Recomandări Istoria Europei, dezvăluită de secetă. Obiecte și locuri pierdute au ieșit din nou la lumină după sute de ani

Nu ai timp să te plictiseşti, dar rişti să te întorci obosit acasă, aşa cum ne-am întors noi, după zile atât de pline şi de active. Una peste alta, a fost o vacanţă mult aşteptată, faină, care s-a simţit mult mai scurtă decât a fost!”, în vreme ce Vlad Gherman a completat: „Vacanţa din Tenerife a fost un “never have i ever” pentru amândoi.

Nu mai fusesem niciodată acolo şi pot să spun că a meritat fiecare clipă petrecută acolo cu prietenii. Am venit mai obosiţi decât eram când am plecat, pentru că am vrut să profităm la maximum de vacanţă şi să explorăm cât mai mult din insulă. Am mers în fiecare zi la plaje diferite, am vizitat Loro Parque (una dintre principalele atracţii din Tenerife), Siam Park (aqua park-ul care are cel mai înalt tobogan pe care m-am dat vreodată), un sătuc între munţi (Masca Village) şi ne-am bucurat de apa rece a oceanului care era perfectă pentru zilele calde pe care le-am avut acolo”.

Pe cei trei, telespectatorii îi vor putea revedea în ultimul capitol al poveştii „Adela – Ce-i al tău e și al meu”, care aduce în prim plan noi personaje, poveşti de dragoste, adevăruri, regrete, dar şi victime colaterale, prinse între lupta dintre bine şi rău. Noul sezon începe pe 25 august și va fi difuzat în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO O recunoști? În urmă cu 10 ani era o faimoasă prezentatoare TVR, acum este soția unui celebru milionar din România

Playtech.ro Imaginile MOMENTULUI cu Elena Băsescu! Fusta PREA SCURTĂ e de vină, ce a făcut în plină zi. FOTO

Observatornews.ro "Cei mai buni merg în Rai". Iulia, mama unui băiețel de 8 ani, a murit pe frontul ucrainean. Era o cunoscută activistă din Zaporojie

HOROSCOP Horoscop 20 august 2022. Gemenii vor dispune de mai multă energie, care poate duce la o agitație continuă, pe toate planurile

Știrileprotv.ro Seceta scoate la iveală adevărate comori din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar care sunt extrem de periculoase

FANATIK.RO Ce mai poți cumpăra cu 1 leu în România. De câți bani ai nevoie pentru a merge la supermarket

Orangesport.ro Primul jucător pe care Rădoi îl dă afară de la U Craiova? ”Se pare că acest lucru se va întâmpla”. EXCLUSIV

PUBLICITATE Care este varianta optimă pentru tine: credit ipotecar în lei sau în euro? Află acum!