Ceea ce ar fi trebuit să fie o vacanță frumoasă, plină de lucruri minunate, a început cum nu se putea mai prost pentru artista de muzică populară: în momentul în care grupul din care făcea și ea parte a ajuns la Geneva, nimeni nu și-a găsit bagajele!

„Vacanța a început cu pierderea bagajelor. Am ajuns la Zürich, în Elveția, după care aveam zbor către Geneva. Iar în Geneva am ajuns fără bagaje! Am fost o gașcă de 12 persoane și aveam în total 18 bagaje. Am ajuns undeva la ora 6.00 dimineața în Geneva, bagajele noastre nu au ajuns și ne-au zis să așteptăm până la 9.00-9.30 dimineața să vină bagajele. Am așteptat!

Zborul de la ora 9.00 din Zürich nu a venit cu bagajele noastre, apoi am mai stat la o coadă de o oră și jumătate să le declarăm. Ne-au chemat la ora 18.00 să ne ridicăm bagajele direct de pe bandă, după ce ne-am plimbat o zi prin Geneva. Am stat cu sufletul la gură. Ne-am rugat să fie bine, pur și simplu am făcut incantații, ne rugam la Dumnezeu… În cele din urmă, la ora 21.00, am primit bagajele. O zi întreagă am așteptat după ele. A fost o întreagă nebunie! O zi sub o presiune maximă”, a spus Marcela Fota pentru Click.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

După ce au reușit să-și recupereze toate bagajele, cântăreața a mers la hotelul din Franța care era destinația lor finală, dar și pe pârtia de schi. Iar acolo toți s-au simțit foarte bine, chiar dacă inițial au avut unele probleme din cauza presiunii atmosferice.

„Am ajuns în cele din urmă, hotelul a fost superb la Chamonix și stațiunea de vis, aș recomanda-o tuturor. Prima experiență, am urcat și am rezistat la 4.000 și ceva de metri înălțime, era presiunea aerului rarefiată și pur și simplu nu puteam respira. Am băut o cafea acolo și am admirat peisajul. Am preferat să rămânem la o altitudine de 4.000, pentru că fiului meu îi era mai rău decât mine de la presiunea din aer.

Eu am schiat trei zile, iar David a schiat patru zile. În una dintre zile a nins ca în povești și am preferat să ne plimbăm prin stațiune. Efectiv am retrăit copilăria mea, o zi în care m-am bucurat la maximum de fulgii de zăpadă care erau cât o monedă de 50 de bani. A fost de vis! La mine a fost a cincea oară când m-am urcat pe schiuri. David, fiul meu, este deja artist în această privință. Și sora mea schiază de aproximativ 30 de ani”, a încheiat Marcela Fota.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE