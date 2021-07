Maria Chițu, nominalizare neașteptată la „Survivor” pentru a o proteja pe Elena Marin. Războinica a fost campioana zilei

Războinica a fost campioana zilei de duminică la Survivor România și a fost nevoită să facă o nominalizare în consiliu. Din postura de câștigătoare a zilei la individuale, Maria Chițu l-a votat pentru eliminare pe Albert Oprea.

Ea a explicat că nu l-ar fi putut nominaliza pe Zanni, deși a avut conflicte cu acesta în ultima perioadă, pentru că vrea să o protejeze pe Elena Marin și să-i dea mai multe șanse acesteia de a rămâne în competiție.

„M-am gândit de ceva timp, de mai multe zile, dacă aș fi pusă în ipostaza de a nominaliza, de aș face. Ideea e că m-am gândit la toate variantele posibile și nu am găsit neapărat un răspuns potrivit.

Am încercat să iau prin eliminare. L-aș lua pe Zanni că nu este din echipa mea, dar nu aș putea să-l nominalizez, pentru că gândindu-mă la voturile publicului el a fost primul în clasament și cumva ar fi un vot în gol.

I-aș tăia din șanse Elenei să rămână în competiție, iar ea este prietena mea și îmi doresc să mergem mai departe împreună. Marius este deja nominalizat și mai rămân Albert și Andrei.

Nu am ajuns la nicio concluzie, o să dau un vot pentru că sunt nevoită să o fac. I-am analizat pe amândoi și nu am nicio concluzie, dar în sufletul meu am simțit că decât să-l votez pe Andrei, mai bine îl votez pe Albert. Spre Albert merge votul meu”, a spus Maria Chițu.

