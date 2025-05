Întrebată dacă s-au gândit să aibă și un copil împreună, artista a fost sinceră și a recunoscut că și-ar dori, însă muncește foare mult.

„Păi când? Dacă nu dorm decât câte două ore și alerg dintr-o parte în altă? Da, muncim foarte mult și noi am zis așa: dacă va exista această posibilitate și, mă rog, cumva se întâmplă o minune divină pentru că am ceva probleme, o să-l primim ca pe cel mai mare dar. Dacă nu, asta este, nu o să mai fie copilul nostru bate pe copilul tău sau pe copilul meu”, a spus Maria Constantin pentru Cancan.

Maria Constantin a recunoscut că a analizat foare bine și posibilitatea de a apela la anumite tratamente, pentru a rămâne gravidă.

„Eu am făcut investigații pe tema asta, știu foarte bine care este situația. Și până să îl am pe fiul meu am făcut fel și fel de tratamente pentru a rămâne însărcinată, s-a întâmplat această minune, dar acum nu este un must pentru noi treaba asta cu copilul. Ne dorim, dar la modul: ok, dacă se va întâmpla. Eu știu ce implică treaba asta, știu că o să fiu mai mult pe drumuri și nu mi-aș dori cumva să fie ca un chin pentru el, pentru că nu am ajutor.

Cine zice că să îți iei bonă – nu le judec pe mamele care au bonă, Doamne ferește, departe de mine gândul ăsta, dar mi-aș dori să petrec timp cu el. Despre asta este vorba, când faci treaba asta trebuie să-ți asumi o responsabilitate.

Și atunci există două variante, ori mă las de cântat, ori îl iau cu mine. Alte ajutoare nu am. Și atunci ar fi destul de dificil. Și tocmai ce spuneam, avem business-urile astea pe care vrem să le dezvoltăm și așa mai departe. Copiii – și al meu și al lui – sunt deja mărișori. Fiul meu are 16 ani, al lui 6 ani, adică diferență de 10 ani între ei. Ne înțelegem foarte bine și ne mândrim cu ei”, a mai spus Maria Constantin pentru sursa citată.

