Maria Constantin, despre conflictul cu Gabriela Cristea. „Mai erau câteva lucruri de-ale ei în casă”

Invitată recent la emisiunea „Detectorul de minciuni”, moderată de Oana Radu, artista a dorit să lămurească situația, mai ales că a fost criticată pentru atitudinea ei.

„Niciodată nu m-am întâlnit cu această doamnă.(…) Am fost chemată la o emisiune și era o chestie cu sosuri picante.

Și, la un moment dat, întrebarea era «Spune 3 lucruri negative despre Gabriela Cristea». Am spus și eu ce am văzut în ultima perioadă pe la televizor, dar nu ce am auzit.

Ce am văzut eu și am sesizat, adică la modul că a început să se îngrașe un pic, că nu știu ce, dar nu a fost cu intenție, pentru că nu o cunosc și nu am ce spune despre ea”, a declarat Maria Constantin, potrivit Viva.

Artista a mărturisit că, pe vremea căsniciei sale cu Marcel Toader, a găsit în casă câteva obiecte care-i aparțineau Gabrielei Cristea, dar acest lucru nu a deranjat-o.

„Mai erau câteva lucruri de-ale ei în casă. Nu am vrut să le arunc pentru că nu mă deranjează. O dată ce o poveste este încheiată, e prea puțin important.

Ulterior, și eu am lăsat multe lucruri. De la ea a rămas o casetă de make-up și câteva creme”, a mai spus Maria Constantin, în emisiunea „Detectorul de minciuni”.

