În urmă cu doar câteva ore, Maria Constantin și Robert Stoica au spus DA în fața ofițerului Stării Civile. Cântăreața, în vârstă 36 de ani, a postat pe rețelele de socializare prima imagine de la cununia civilă. Ea a purtat o rochie lungă, albă, iar soțul ei a ales un costum turcoaz.

Felicitările din partea fanilor și a prietenilor apropiați nu au întârziat să apară. „Casă de piatră! Vă iubesc tare, tare”, i-a transmis Vica Blochina bunei sale prietene. „A treia oară e cu noroc, Măriuţă!??Casă de piatră, frumoşilor!”, „Felicitări! Casă de piatră și multă fericire vă doresc”, au fost o parte dintre mesajele din partea fanilor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Acum, Maria Constantin și Robert Stoica se pregătesc de cununia religioasă, care va avea loc la începutul lunii august. Cei doi sunt împreună de 4 ani, iar cântăreața nu se află la prima căsătorie. Maria Constantin a fost căsătorită cu Ciprian Tapotă și au împreună un băiat, pe Codrin, care a rămas să locuiască cu tatăl lui. După cinci ani de relație, cei doi au divorțat în 2005.

Recomandări REPORTAJ. La Cotul Pisicii, în satul românesc de lângă portul bombardat de ruși, localnicii au un mesaj pentru Putin: „Să steie acolo în țara lui!”, „Mi-e frică, am un copil, de ce să mor?”

Din anul 2015 până în anul 2018, Maria Constantin a fost căsătorită cu Marcel Toader, fostul soț al Gabrielei Cristea. Omul de afaceri s-a stins din viață pe 3 august 2019, la 56 de ani, după ce a suferit un infarct.

Cât costă rochia de mireasă aleasă de Maria Constantin

A mai rămas puțin până la nunta Mariei Constantin, iar fosta concurentă de la Survivor România 2023 încearcă să pună toate detaliile la punct. Robert Stoica este viitorul soț al artistei, iar relația lor deja durează de câțiva ani.

Maria Constantin și-a ales deja rochia de mireasă, care nu costă deloc puțin. Ea și-a dorit să fie o rochie spectaculoasă și a apelat la cei mai buni designeri pentru a avea creația pe care și-o dorește. Rochia de mireasă a Mariei Constantin va costa aproximativ 9.000 de euro.

„Vreau să plătească soțul și nu aș vrea să îi spun acum ca să facă infarct înainte de nuntă. O să îi dau factura pe mail după nuntă sau în seara nunții. Cred că o să fie în jur de 9.000 de euro. Între 7.000 și 9.000 de euro. Altceva vreau să zic, este o rochie unicat, iar Maria este extraordinar de finuță și se vede lucrul acesta. Nu o să vedeți coroane cu diamante, așa cum vă așteptați. Atunci când zic diamante, mă refer la ceva finuț și delicat”, a declarat Florin Burescu pentru ego.ro.

Recomandări Investițiile nu sunt doar pentru bogați: Mihai Purcărea, CEO BRD Asset Management, discută miturile, regulile de economisire și cum să devenim investitori inteligenți (P)

Maria Constantin a venit cu câteva completări și a explicat că este o rochie foarte ușoară și potrivită pentru genul de nuntă pe care îl va avea pe 4 august. „Este o rochie care are greutatea unui fulg. Consider că fiind o petrecere afară, tip garden party, așa cum am numit-o, garden party, nu nuntă, trebuie să fiu îmbrăcată cât mai lejer, să mă simt bine, să dansez, să mă distrez.”

Cine va cânta la nunta Mariei Constantin

Maria Constantin și Robert Stoica vor face vara aceasta pasul cel mare, iar pregătirile pentru nuntă sunt în toi. Artista a dezvăluit cine sunt nașii și ce artist nu va lipsi de pe scenă în ziua cea mare. Pe cei doi îndrăgostiți și pe familia manelistului îi leagă o prietenie aparte, așa că Adrian Minune va face o atmosferă de zile mari la nunta Mariei Constantin.

Playtech.ro Cât CURAJ pe Regina Camilla să iasă AȘA în public. Toți au rămas surprinși de ȚINUTA EI

Viva.ro Cum arată acum Maria Băsescu la 72 de ani. A fost fotografiată la piață, cu nepoțica Sofia, fiica cea mare a Elenei

PUBLICITATE Multe studii științifice arată că muzica e un instrument terapeutic puternic. Află de ce

FANATIK.RO Stațiunea din România de care foarte puțini știu. Are numeroase lacuri cu ape terapeutice

Știrileprotv.ro Cocaina aruncată în ocean îi înnebunește pe rechini. „Înota în cercuri în timp ce se concentra asupra unui obiect imaginar”

Observatornews.ro Ucrainenii forţează încercuirea ruşilor la Bahmut. Arma care i-a ajutat să avanseze pe front. "Înaintăm în sud şi în est"

Orangesport.ro Marcel Ciolacu vrea FCSB în Ghencea şi mai dă o lovitură. Ce pot însemna apariţiile sale: "Nu s-a băgat fără să cunoască date din spate"

Unica.ro Simptomul care a trimis-o la medic pe Rona Hartner. Artista a aflat că are cancer la plămâni, în stadiul 4, cu metastaze la creier