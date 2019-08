Una dintre cele mai dorite ispite de la „Insula Iubirii”a postat un mesaj pe Facebook în care a spus că apariţia de luni seara, 19 august, a fost ultima la „Insula iubirii”.

„Țin să vă spun că aici se termină rolul meu de ispită la Insula Iubirii. Mă bucur că am făcut parte din acest format timp de 4 ani de zile. A fost o experiență grea, ce a cerut multă răbdare, dar în mare, a fost foarte frumoasă. O experiență unică, care mi-a schimbat mentalitatea și concepțiile. Mulțumesc emisiunii, că am făcut parte din cel mai frumos proiect și nu în ultimul rând vouă, pentru că m-ați iubit, apreciat și criticat. Vă mulțumesc pentru cuvintele voastre frumoase sau nu, eu am apreciat întotdeauna efortul”, a scris Maria Ilioiu pe Facebook.

