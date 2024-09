Maria Iordănescu și-a dorit dintotdeauna să lucreze în televiziune, iar dorința i s-a îndeplinit după ce a terminat facultatea. Timp de câțiva ani ea a lucrat la prezentatoare de știri la Prima TV, la jurnalul Focus Sport. A luat o pauză scurtă doar după ce a născut, însă acum, spre surprinderea fanilor ei, anunță că se retrage din televiziune.

Pe rețelele de socializare ea a postat ieri un mesaj lung în care a dezvăluit că renunță la televiziune pentru a petrece mai mult timp cu fetița ei. „Azi, vă dau întâlnire la ultimul jurnal Focus Sport. De azi, pentru mine, se sting reflectoarele în platoul Prima TT și odată cu ele, se vor aprinde altele. Reflectoare ce vor lumina traiectoria pe mai departe.

Maria Iordănescu: „Aleg să fiu mai prezentă, mai aproape de fetița mea”

Cu inima mică, cu lacrimi în ochi, de azi mă despart de colegi, mai înainte de toate. Mă despart de oameni frumoși, de loc, de ceea ce devenise o a doua casă si familie. Decizia nu a fost deloc una ușoară, dar uneori suntem nevoiți să facem alegeri, grele de altfel. De azi, aleg să fiu mai prezentă, mai aproape de fetița mea care semnalează de ceva timp dorința de a fi cât mai mult în prezența mamei”, a scris ea în mediul online.

Și a continuat: „Iar atunci când programul la locul de muncă nu mai corespunde nevoilor din familie, aleg sa prioritizez jobul de mamă și apoi pe cel profesional. Azi, aleg cu inima de mama și nu cu cea care a visat mereu să facă carieră. Și chiar dacă urăsc despărțirile, iau inima de mamă pe post de aliat, să nu mai doară atât de tare.

Închei așa: vă mulțumesc vouă, colegilor mei, mă înclin în fața voastră, vă mulțumesc pentru suport, pentru munca din spate, pentru fiecare zi minunată pe care am avut-o la locul de muncă, tocmai datorită vouă! Voi sunteți cei care dați viață locului și cei care ați contribuit la visul meu.

In acești ani, nu am muncit, am pășit pe nori, am zburat si am trăit tot ceea cândva doar visam. Sunt recunoscătoare vouă, postului Prima Tv și nu în ultimul rând, Lui Dumnezeu. Plec fericită, zâmbesc! Va mulțumesc și vouă, celor care ați fost aproape de mine, cei care ați urmărit Focus Sport”.

Înainte de a semna cu Prima TV, Maria Iordănescu a prezentat la Cluj ştirile sportive de la Look Sport +, după ce o perioadă a lucrat ca reporter la Antena Stars.

Maria Iordănescu are o fetiță cu Teodor Măgureanu

Maria Iordănescu și Teodor Măgureanu s-au căsătorit în 2022. De la cununia religioasă a fiicei lui Anghel Iordănescu nu a lipsit Gigi Becali. Rochia ei de mireasă a fost una spectaculoasă, cu o trenă lungă de șapte metri. Și buchetul de mireasă a fost unul special, din trandafiri albaștri, asortat cu rochiile domnișoarelor de onoare.

Cei doi au devenit părinți în mai 2023. „Bine ai venit pe lume totul meu! Întotdeauna aici, nu doar pentru a te ține de mână, ci pentru a te ajuta să treci peste orice și tot ce ți-ar putea oferi viața 19.05“, a scris fiica lui Anghel Iordănescu la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa de Instagram.

