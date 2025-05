După o relație de ani, Marian Drăgulescu a decis să își oficializeze relația cu Simona Carmen. Pe 19 mai, alături de apropiați, cei doi au spus marele DA în fața ofițerului Stării Civile din București. Evenimentul a fost unul foarte discret, departe de ochii presei.

Cum a apărut Simona Carmen la cununia civilă

Mirele a condus mașina spre Starea Civilă, îmbrăcat într-un costum albastru, cu cămașă albă. Mireasa a fost cea care a atras atenția în mod deosebit, căci nu a îmbrăcat o rochie albă, ci una roz creată de designerul Ana Radu. În picioare a avut pantofi albi, tot de la un brand românesc.

Cu zâmbetul pe buze, cei doi au devenit soț și soție, arătând pe Instagram doar câteva imagini de la marele eveniment. „Ziua nunții”, a scris în mediul online Marian Drăgulescu. Fanii imediat l-au felicitat.

„Felicitări! Să fiți fericiți până la adânci bătrâneți! ❤️”, a comentat cineva. „Felicitări 💐 Casă de piatră! Să fiți fericiți!”, a adăugat altcineva. „Felicitări!! Casă de piatră, dragilor!! ✨️😍🥰🤗🎂🎉🥂”, a comentat alt fan.

Când are loc cununia religioasă

În 2023, Marian Drăgulescu și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos, în timpul unei plimbări cu balonul în Cappadocia, Turcia. Acum, momentul mult așteptat se apropie cu pași repezi. Cei doi se vor căsători religios peste doar câteva zile, iar emoțiile cresc pe măsură ce se apropie ziua nunții.

Invitat la Știrile Antena Stars, Marian Drăgulescu a vorbit despre planurile pentru eveniment, dar și despre detaliile care îl entuziasmează. „În luna mai avem nunta. (…) Am ales un meniu foarte sofisticat așa și sper să fie delicios. Nu pot să dau detalii pentru că am strica surpriza. (…) Vom avea sarmale la nuntă pentru că este mâncarea mea preferată. (…) În ceea ce privește nunta am luat din timp lucrurile, avem costumele, rochia, band, tot, e aranjat tot deja”, a declarat sportivul, care face evenimentul pe 24 mai.

Nunta va fi una restrânsă, cu aproximativ 100 de invitați – familie și prieteni apropiați. Drăgulescu a subliniat că își dorește un eveniment intim, alături de oameni dragi. „Vom avea undeva peste 100 de invitați. Nu vrem o nuntă mare, vrem să fie un eveniment cu persoane dragi nouă, de calitate. Și copiii vor fi prezenți. (…) Și noi ne dorim, la rândul nostru, copilași și așteptăm”, a mai spus Marian Drăgulescu.

În ceea ce privește luna de miere, planurile nu sunt încă bătute în cuie. Deși Bali este pe lista destinațiilor dorite, cuplul ar putea opta pentru o escapadă europeană, în funcție de disponibilitate. „Luna de miere să vedem… în ce context putem evada câteva zile. Avem așa, o destinație la care ne-am gândit, Bali, însă trebuie să vedem și în ce parte a anului putem vizita. Cred că pe timpul verii o să alegem o destinație pe aici, prin Europa”, a mai adăugat sportivul.

