Marian Drăgulescu a fost căsătorit din anul 2006 până în 2009 cu Larisa, femeia cu care are doi copii. După divorțul de mama copiilor lui, fostul sportiv s-a căsătorit în anul 2010 cu Corina, cea cu care a participat la „Asia Express”, însă mariajul lor s-a destrămat în 2019.

Chiar dacă nu a avut cel mai mare noroc în dragoste, de 2 ani el și-a găsit o nouă parteneră. Marian Drăgulescu și Simona formează un cuplu destul de discret.

„Viața este scurtă. E păcat să nu vrei la maxim tot ce e mai frumos. Acum că m-am înecat cu un măr să nu mai mănânc toată viața? Sau dacă am mâncat un măr stricat, nu înseamnă că nu mai mănânc mere”, a mărturisit Marian Drăgulescu, pentru WOWbiz.ro.

Recent, fostul gimnast s-a mutat în casă nouă cu iubita lui. Marian Drăgulescu locuia într-un apartament închiriat și nu mai era deloc mulțumit de spațiul pe care îl avea. Simona îi este alături necondiționat partenerului său și este și ea implicată în proiectul pe care acesta îl are, Academia Marian Drăgulescu.

„Imediat după pandemie, ne-am mutat în casă nouă. Pandemia ne-a prins într-un apartament cu două camere și mi s-a părut că acei doi ani au durat extrem de mult. Am zis că trebuie să ne mutăm și noi la curte și am făcut acest pas. Încă nu avem toate finisajele, mai este de lucru, dar important este că ne-am mutat și este mult mai bine decât la apartament. Toate sunt bune, mă bucur că am o persoană lângă mine, cu care mă înțeleg foarte bine, cu care sunt foarte compatibil, inclusiv în proiectul Academia Marian Drăgulescu, unde este și ea implicată. Facem echipă și acasă și în business”, a declarat Marian Drăgulescu.

Cei doi copii ai sportivului au rămas în grija mamei lor după divorț. Marian Drăgulescu vorbește destul de des cu ei, însă îi vede rar. Speră ca Beatrice și Richard să vină să studieze la facultate în București, astfel încât să fie mai aproape de ei și să se întâlnească mai des.

„La fel de rar ne vedem fizic, dar online ne vedem mai des. Copiii mei sunt mari, fata merge pe 19, iar băiatul, pe 17 ani. Aștept, poate aleg să meargă la o facultate în București, la Universitate și atunci ne vom vedea mai des”, a precizat Marian Drăgulescu pentru sursa mai sus menționată.

Cum a cunoscut-o Marian Drăgulescu pe Simona

Marian Drăgulescu se iubește de trei ani cu Simona. „Ieșim de 3 ani. Ne-am cunoscut la ea la muncă. Eu stăteam cu chirie într-un apartament din blocul unde lucra ea. Ne vedeam destul de des, așa ne-am cunoscut”, a spus sportivul în podcast, conform gsp.ro.

„Ea era într-o relație pe atunci, la fel și eu. Am început să ne vedem abia după ce am rămas singuri amândoi. A fost pe placul meu. Mi-au plăcut privirea ei, ochii, e frumușică. E foarte echilibrată, modestă, e alături de mine. Nu e figurantă, orgolioasă, e pe placul meu. Se mândrește cu mine, da. Dar nu vrea să iasă în evidență, să vină cu mine la TV. Are 35 de ani. Vreau să mă căsătoresc și vreau și copii”, a adăugat Marian Drăgulescu.

