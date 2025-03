De mai bine de doi ani, Mariana Moculescu locuiește într-un apartament în centrul Bucureștiului, unde plătește 370 de euro chirie lunar. Având în vedere că nu are un job stabil și că în ultima perioadă nu a mai avut nici succes pe platformele pentru adulți, din ianuarie ea nu a mai reușit să plătească chiria, astfel că acum e la un pas să fie dată afară.

„Începând cu luna decembrie nu am mai câștigat bani. Nu mi-am mai permis să plătesc 370 de euro pe lună cum am pătit doi ani și patru luni. Asta este situația mea economică actuală și cred că toată lumea simte o schimbare pe plan financiar. Am fost lovită și eu în plex direct.

Eu sunt freelancer, adică am câștigat independent banii aceștia din care mi-am permis să plătesc locuința. Dacă punem la socoteală garanția, nu am mai plătit din luna ianuarie, dar sunt cu utilitățile la zi, iar aici întreținerea este foarte mare pentru că blocul are centrală proprie. Eu am plătit 370 de euro chirie pe lună, deci în doi ani și patru luni peste 10.000 de euro”, a spus ea pentru Cancan.

Mariana Moculescu i-a cerut ajutorul lui Horia Moculescu

Împinsă de aceste probleme, Mariana Moculescu a apelat la ajutorul fostului ei soț, Horia Moculescu, care trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical. „Eu lui Horia i-am spus azi la telefon: Horia, te rog frumos, eu nu ți-am cerut bani, ce ți-am cerut, ți-am și returnat. Te rog acum să mă ajuți cu ceva mult mai valoros, cu o locuință, dar și cu un job.

Tu ai foarte multe relații, ești un nume în țara asta, ești o influență, orice ar fi. Ai atâția oameni care te iubesc și din diaspora, dar și de aici, nu se poate să nu mă ajutați! Apelez la inteligența ta, la bunătatea ta, cele rele să se spele, cele bune să se adune.

A spus că se va ocupa și m-a întrebat ce știu să fac. I-am spus: Horia, atât timp cât am fost redactor, prezentator, am lucrat și la ziare, pe partea culturală, am luat interviuri ca reporter la emisiunea lui. Știu să corectez texte, să scriu articole, să editez foto-video, sunt licențiată să pun voci pe o reclamă, bani care se adună dacă ai niște propuneri de job”, a adăugat ea.

Din păcate pentru ea, nici Nidia, fiica ei, nu i-a sărit în ajutor. „M-am întâlnit cu Nidia și mi-a spus că mă ajută moral, nu are cum altfel. Eu i-am propus să mă întorc inițial, dar nu vreau să pun presiune pe Nidia pentru că și ea ia medicamente. De ani de zile a avut momente de cădere. Nu dorește să stau cu ea, iar eu nu trec peste un anumit prag.

Am stat de vorbă cu ea la o cafea cu două seri în urmă și ne-am îmbrățișat, ne-am împăcat. Eu din cauza stresului cu casa asta m-am certat atunci cu ea. Acum i-am spus: Nidia, nu poți să ții supărare pe un om care este foarte trist și care ia medicamente și pe care îl vezi că e singur și nu are pe nimeni. Suntem în perioada postului Paștelui, trebuie să ne cerem iertare unul altuia. Și ne-am cerut, eu ei și ea mie”, a mai spus Mariana Moculescu, care susține că la 56 de ani e greu să își găsească un loc de muncă.

Ce s-a întâmplat cu contul de Onlyfans al Marianei Moculescu

„În ziua de azi este greu să îți găsești un job, la vârsta mea, cu scandalurile prin care am trecut și am fost expusă public, este greu să găsești un job normal. Am fost un copil care a venit pe lume după 12 ani de încercări și tratamente la Sovata și nu am uitat când mama s-a scăpat și a zis: Tu ești jumătate natural, jumătate medicament.

Eu am o depresie de 30 de ani pe care o tratez și am documente care atestă asta, am luat cele mai puternice medicamente pentru depresie, anxietate și atacuri de panică. Aceste scandaluri au ieșit din cauză că m-am simțit eu foarte singură și abandonată și nimeni nu a avut cum să mă ajute, eu neavând pe nimeni. Regret că s-a întâmplat așa ceva pentru că am purtat o viață-ntreagă eticheta asta”.

Nici pe Onlyfans, celebra platformă pentru adulți, nu mai produce bani. „Eu am avut și am în continuare cont de Onlyfans și am spus că rămân fără locuință. Le-am spus bărbaților de pe cont, vă rog mai cumpărați-mi și mie video și foto de pe cont, nu cer moca, cer în schimbul unor lucruri. Nu au vrut să îmi mai cumpere. Nu am mai câștigat din decembrie, eu sunt ca un barometru social financiar și nu se mai dau bani”, a mai spus Mariana pentru Cancan.

Reacția lui Horia Moculescu

Pentru emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars, Horia Moculescu a declarat că i-a sărit în ajutor Marianei Moculescu, spunând că e exclus ca aceasta să locuiască din nou cu el. I-a căutat o casă, dar fără succes, așa că acum o ajută să își găsească un loc de muncă.

„Mi-a dat Mariana telefon de mai multe zile să mă avertizeze că va ajunge în această situație. În ceea ce privește posibilitatea revenirii ei aici este de nediscutat din nenumărate motive. Eu vreau să mai trăiesc câteva luni, eventual un an, așa, și m-ar aduce în stări de nervi unde eu nu pot să răspund că eu nu pot să dau într-o femeie.

Mariana recunoaște că are probleme majore psihice, spune că e sub tratament. Mai e încă ceva. E greu de intrat aici, are o datorie destul de mare pentru întreținerea de aici, buna mea credință s-a manifestat către Mariana nespunând ce știe despre ea niciunde, dar spre disperarea colocatarilor noștri, care sunt de vârsta mea vreo 80%.

M-am oferit, și azi am avut o ultimă discuție cu Mariana. (…) Am convenit cu ea că nu are nevoie de casă la ora asta, casa vine automat dacă ea are o slujbă. Are nevoie de o slujbă, domnul Capatos. Ea îmi e explica mie că e aptă pentru mai multe lucruri. (…) Ea, având în vedere că a mai funcționat la Antenă, foarte bine a fost ca prezentatoare de știri. (…)

Acum, ce se întâmplă, vorba ei, are voce, cred că fonogenică, dicție bună, e o fată cultivată. Eu deja vorbesc cu niște prieteni, dar am pățit un lucru foarte neplăcut, un prieten mi-a zis că nu vrea pentru că toată lumea știe ce scandal face Mariana. (…) Eu încerc, vorbind cu prieteni de-ai mei, să vedem, primele zile i-am căutat casă, dar degeaba, i-am zis că îi trebuie o slujbă”, a declarat el.

