Momente pline de emoție pentru Marina Almășan, care a trăit recent o experiență de neuitat. Vedeta a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Sorin Mărcuș, într-un cadru special, chiar în timpul unei escapade în Dallas.

O cerere în căsătorie surpriză

Cei doi se aflau în Dallas pentru a sărbători ziua de naștere a lui Sorin Mărcuș, însă momentul aniversar s-a transformat într-unul cu totul special. Afaceristul a ales această ocazie pentru a-i face o surpriză iubitei sale și a o cere în căsătorie.

Marina Almășan a împărtășit bucuria cu fanii săi, publicând imagini cu inelul de logodnă și emoțiile trăite în acel moment. Marina Almășan nu și-a ascuns emoțiile și i-a mulțumit public partenerului său pentru faptul că i-a redat încrederea în iubire, după o perioadă dificilă din viața ei.

„Eu nu știu să facă poze cu inele. Știu să fac poze cu oameni, cu peisaje de munte, cu valori de mare și chiar și cu deșerturi aride. Nu voi spune decât că ziua de ieri – ziua lui Sorin s-a încheiat cu un inel, așezat pe degetul meu. Este unul al iubirii, al speranței, al promisiunii, al încrederii și din nou al iubirii. Mereu al iubirii. Și îi mulțumesc sorții că mi-a arătat că există viața după moarte”, a scris Marina Almășan, pe rețelele de socializare.

Deși formează un cuplu de doar câteva luni, cei doi se cunosc de mulți ani. Povestea lor a început după ce Sorin Mărcuș a făcut primul pas și a abordat-o pe prezentatoare. Afaceristul își amintește cu drag de vremurile în care se întâlneau la patinoarul Floreasca, iar acum, destinul i-a adus din nou împreună.

„Acum foarte mulți ani, patinoarul Floreasca era singurul loc unde noi puteam să ne simțim bine, să ascultăm muzică străină (…) Eu văzând că ea face foarte multe călătorii, am abordat-o cu mult curaj care mă caracterizează mult de tot”, declara Sorin Mărcuș, la Știrile Antena Stars.