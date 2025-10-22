Marina Voica are sub 50 de kilograme la 89 de ani. Nu renunță la tocuri pe scenă și spune cum se menține sănătoasă

Marina Voica continuă să impresioneze prin eleganță și energie, chiar și la vârsta de 89 de ani. Solista de muzică ușoară, celebră pentru hitul „Și, afară, plouă, plouă”, a povestit pentru Click!, cum reușește să se mențină în formă și să rămână plină de energie, atât pe scenă, cât și în viața de zi cu zi.

Marina Voica are un stil de viață echilibrat

Artista recunoaște că duce un stil de viață echilibrat, fără excese, dar și fără restricții severe. Deși fanii au observat că a mai slăbit în ultima vreme, Marina Voica spune că starea ei de sănătate este una foarte bună și că energia pe care o are vine din bucuria de a trăi și de a cânta. „Să știți că mănânc cam orice, și cu multă poftă, mai ales legume și fructe, pe care eu le cumpăr de la piața din Breaza, orășelul cochet, în care locuiesc de peste 20 de ani. Important este să mănânci puțin și des, cam la 3-4 ore, să ai câte o gustărică. Am și marele noroc că sunt așa, mai subțirică, și din familie, tot așa erau și părinții și fratele meu”.

„Cândva, aveam cam 53 de kilograme, acum am sub 50, însă nu mai zic exact cât cântăresc, căci mă tot judecă lumea. Ce bine ar fi fost, dacă aș fi avut însă în anii tinereții această siluetă! Acum îmi vine bine orice haină, rochie, de-abia acum pot să port și pantaloni. Orice haină îmi stă ca pe un fotomodel”, mai spune Marina Voica.

Marina Voica nu investește sume mari în haine

În ceea ce privește stilul vestimentar, cântăreața mărturisește că nu investește sume mari în haine, preferând să poarte rochii și pantofi din colecțiile ei vechi, de care nu se poate despărți. „Achiziționez, dacă îmi place ceva, dar nu dau bani mulți pe ținute. Iar din clipa în care am cumpărat o bluză sau o rochie, mă bucur o săptămână. Așa-mi păstrez și buna-dispoziție. Am foarte multe haine, rochii, pantofi, și, chiar dacă stau, pe acolo, în dulap, mulți ani, prăfuite, nu mă pot despărți de ele.

Pentru că, atenție, moda revine! În plus, sunt invitată la multe evenimente, le mai scot și, pac, le mai combin, ca să fie ținute diferite. Nu dau lucrurile vechi și nu le arunc ușor, chiar dacă unele nu le port cu anii. Așa arăt mereu elegantă, cu investiții mici”, a mai dezvăluit Marina Voica.

Chiar și aproape de 90 de ani, artista nu renunță la scenă. Continuă să cânte și să danseze pe tocuri, demonstrând că vârsta este doar un număr atunci când pasiunea și dragostea pentru muzică rămân vii. „Am succes, și acum, publicul mă aplaudă. Nici nu știți cât de fericită sunt când urc pe scenă și văd că spectatorii îmi știu versurile și cântă cu mine.”

