Mario Iorgulescu, live pe TikTok: „Justiția din România n-are ce să-mi facă”. Ce a spus în fața lui Fulgy de la Clejani

Gino Iorgulescu și soția lui au afirmat însă că fiul lor nu trebuia să ofere interviuri și, mai mult decât atât, că după ce a vorbit cu Dan Capatos, Mario Iorgulescu a dispărut în Italia.

În timp ce familia îl căuta, după cum afirmase șeful Ligii Profesioniste de Fotbal, Mario Iorgulescu a intrat live pe TikTok, unde a vorbit cu Fulgy de la Clejani despre problemele pe care le-a avut și despre accidentul pe care l-a produs în urmă cu aproximativ șase ani, în urma căruia a murit un om.

„Justiția din România n-are ce să-mi facă, că eu am acte de handicap. În cel mai rău caz mă duc la «pârnaie». Dar la «pârnaie» n-au ce să-mi facă, pentru că și la «pârnaie» am protecție. A fost un accident! Eu n-am vrut. Nu e ca și cum am vrut intenționat să intru cu mașina în el. Am evitat o mașină care a trecut pe roșu, am luat un scuar nesemnalizat, mi-a rupt roțile și m-a aruncat pe contrasens. Dacă scuarul ăla era semnalizat, cum l-au semnalizat a doua zi după accident…

De ce n-am murit eu? Pentru că eu am fost mai puternic. Am avut șapte coaste rupte, plămânii perforați și intestinele rupte. Lumea mă urăște pentru că a ascultat doar părerea lui Melek, nu și pe a mea. Și ce crezi? La jumătate de oră după accident, unchiul lui Melek s-a dus la tata și i-a cerut 3 milioane de euro. Când eu eram în comă, unchiul i-a cerut 3 milioane de euro lui tata”, a spus Mario Iorgulescu, potrivit jurnaliștilor de la Gazeta Sporturilor.

Tânărul în vârstă de 30 de ani a continuat pe TikTok, în fața lui Fulgy de la Clejani: „Eu sunt Mario Iorgulescu și atât. Nu sunt băiatul lui Gino Iorgulescu. Eu sunt mult peste tata, pentru că mi-am câștigat respectul față de multă lume fără numele lui tata, fără să-i pomenesc numele. M-au sunat toți interlopii din România. Mi-au spus: «Încetează cu live-urile astea, că noi îți luăm apărarea, te susținem!»”.

Apoi, la câteva ore distanță, Mario Iorgulescu a făcut un video pe TikTok în cadrul căruia a afirmat că fugise de la clinică și că toate declarațiile făcute au venit după ce el nu și-a mai luat tratamentul.

Mai mult decât atât, fiul lui Gino Iorgulescu a precizat că regretă tot ce a spus în live-ul de pe TikTok cu Fulgy de la Clejani, dar și în interviul pe care i l-a acordat lui Dan Capatos.

„Vreau să îmi cer scuze pentru tot ce s-a întâmplat, toate declarațiile pe care le-am dat. Îmi pare foarte rău față de familia lui Melek și de Melek pentru tot ce s-a întâmplat. Chiar îmi cer scuze. Nu și-a dorit nimeni să se întâmple așa ceva, a fost doar un accident și vreau să mă înțelegeți, nu mi-aș fi dorit în viața mea așa ceva. Tot ce a urmat, cu delirările mele, crizele din care am ieșit, a fost din cauză că am ieșit de sub tratament și am fugit de la clinică. Aseară eram la o cunoștință, au venit carabinierii, m-au luat și acum sunt iar sub tratament.

Acum sunt în situația în care pot să-mi cer scuze din tot sufletul. Vă rog să mă iertați și să nu mă mai luați în seamă pe viitor dacă mă mai apucă vreo criză. Eu nu sunt așa! Vă rog să mă credeți că-mi pare cât se poate de rău pentru tot ce s-a întâmplat, pentru toate aberațiile. Inclusiv la Capatos am aberat foarte mult. Eram fugit din clinică, nu mai eram pe tratament și am spus foarte multe lucruri care nu sunt adevărate. Vă rog să mă înțelegeți și să mă iertați, să fiți cu mine, pentru că este o perioadă foarte dificilă și pentru mine, și pentru familia lui Melek”, a afirmat Mario Iorgulescu.

