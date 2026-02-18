Bolojan spune că România va afla cel târziu la începutul lunii martie decizia Comisiei Europene

„Primul lucru pe care îl vom face este să continuăm dialogul cu reprezentanții Comisiei Europene, în așa fel încât să încercăm să nu pierdem cei 230 de milioane de euro (n. red. de fapt sunt 231 de milioane de euro) care au fost reținuți din granturile pe care România trebuia să le primească din fondurile europene”, a afirmat Ilie Bolojan, la câteva ore după decizia CCR prin care se vor tăia pensiile speciale ale judecătorilor și procurorilor.

Și a continuat: „Asta pentru că aveam un termen de îndeplinire a acestui jalon, acestei condiții, la sfârșitul lunii noiembrie anul trecut. Dar, datorită amânărilor care au fost făcute, datorită primei decizii a Curții, așa cum știți, suntem în situația în care am depășit acest termen și va trebui să vedem dacă este posibil și vom face tot ce ține de noi pentru a recupera această sumă de bani care înseamnă niște investiții importante pentru România”.

Întrebat când va afla România dacă banii europeni vor fi pierduți sau nu, Bolojan a răspuns: „Acest lucru ar trebui să se întâmple, probabil, în două-trei săptămâni după ce ar apărea legea în Monitorul Oficial. Deci, estimez că pe finalul lunii februarie, începutul lunii martie anul acesta”.

CCR a decis tăierea pensiilor speciale după 5 amânări. 3 judecători propuși de PSD au votat împotrivă

Miercuri, 18 februarie, după 5 amânări și după o ședință care a durat mai puțin de o oră, Curtea Constituțională a stabilit, că al doilea proiect al pensiilor speciale ale magistraților, asumat de premierul Ilie Bolojan în Parlament în decembrie 2025, este constituțional.

Au fost 6 voturi pentru și 3 contra. Cei trei care nu au fost de acord cu tăierea pensiilor speciale ale magistraților au fost judecătorii propuși de PSD, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Cristian Deliorga. Foarte interesant, Mihai Busuioc, al patrulea judecător propus de PSD, a votat de data aceasta pentru tăierea pensiilor speciale, adică s-a aliat majorității.

Decizia CCR înseamnă că magistrații se vor pensiona la 65 de ani, nu la 48 ca în prezent, și cu maximum 70% din ultimul salariu net, nu 80% din ultimul salariu brut, cum este acum. Mai mult, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani. Iar pensionarea anticipată este posibilă doar cu minimum 35 de ani vechime și cu o penalizare de 2% pe an până la împlinirea vârstei standard de 65 de ani. Legea merge acum la promulgare, la președintele Nicușor Dan.

Mai trebuie spus că trimiterea legii la CJUE, așa cum ceruse controversata Lia Savonea, șefa Curții Supreme, a fost respinsă în ședința CCR cu 5 voturi la 4.

Foarte important, decizia Guvernului Bolojan de a se atinge de pensiile judecătorilor și procurorilor a stârnit proteste, blocarea justiției prin greve și amenințări ale magistraților la nivel înalt. De exemplu, procurorul general al României, Alex Florența, l-a avertizat vara trecută pe Ilie Bolojan, într-o discuție privată, că procesele, care și așa durează mult, vor dura și mai mult, iar calitatea justiției va scădea.

România încearcă să salveze 231 de milioane de euro din PNRR

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat miercuri, 18 februarie, după ce Curtea Constituțională a declarat constituțională tăierea pensiilor speciale, că va întreprinde toate demersurile ca să salveze banii europeni din PNRR.

El a precizat că „în orele următoare voi avea discuții cu oficialii europeni cu privire la această evoluție a aprobării legii de către CCR”, deși termenul stabilit cu oficialii Comisiei Europene, adică 28 noiembrie 2025, a fost depășit cu aproape trei luni. „Voi depune toate eforturile diplomatice, formale și informale, pentru a încerca să salvăm situația jalonului pensiilor speciale și cele 231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili”, a conchis ministrul Pîslaru.

Amintim că, pe 11 februarie, Dragoș Pîslaru anunța că România a pierdut practic 231 milioane de euro din PNRR din cauza amânărilor repetate ale CCR la pensiile speciale.

Totodată, și premierul Ilie Bolojan a spus pe 18 februarie că, „imediat ce legea va fi promulgată, vom continua toate demersurile pentru a evita pierderea banilor”, este vorba despre cele 231 de milioane de euro din PNRR, aferente Jalonului 215 referitor la pensiile speciale. Șeful Guvernului a vorbit însă și despre noi corecții, fără să explice însă la ce se referă.

