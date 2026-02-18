Conflict deschis Zalujnîi-Zelenski

Tensiunile dintre cei doi au apărut la scurt timp după invazia Rusiei în februarie 2022. Zalujnîi a dezvăluit că relația a atins un punct critic în același an, când agenți ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au percheziționat biroul său.

„A fost un act de intimidare”, a spus Zalujnîi, subliniind că incidentul putea expune rivalitatea lor într-un moment când unitatea națională era crucială.

Zeci de agenți SBU au venit la biroul său din Kiev în timp ce ofițeri britanici se aflau acolo. Agenții SBU nu le-au explicat ce căutau, dar Zalujnîi susține că nu le-a permis să-i inspecteze documentele sau computerele. Potrivit fostului comandant-șef, percheziția a fost un act de intimidare.

În prezența ofițerilor SBU, Zalujnîi l-a sunat pe Iermak, pe atunci șeful biroului lui Zelenski, și i-a spus că va „respinge acest atac pentru că știe cum să lupte”.

L-a sunat și pe Vasyl Malyuk, pe atunci șeful SBU. A negat că ar fi avut cunoștință despre percheziție. Zalujnîi a aflat ulterior că, cu două zile mai devreme, SBU solicitase un mandat de percheziție de la un tribunal din Kiev pentru aceeași adresă unde se afla biroul lui Zalujnîi.

Mandatul preciza că adresa găzduia un club de striptease condus de o organizație criminală și că percheziția era planificată acolo. Cu toate acestea, localul fusese închis înainte de invazia rusească, notează AP. Potrivit lui Zalujnîi, este puțin probabil ca SBU să nu fi știut de acest lucru.

Criza din septembrie 2022

În septembrie 2022, după o ședință tensionată la sediul lui Zelenski, Zalujnîi a fost abordat de agenți ai SBU la biroul său din Kiev. „Le-am spus că voi respinge acest atac, pentru că știu să lupt”, a declarat el, descriind cum a cerut explicații șefului SBU de atunci, Vasyl Maliuk.

Documentele judiciare menționează că mandatul emis viza un club de striptease suspectat de activități ilegale, dar locația fusese transformată în centrul de comandă militară al lui Zalujnîi.

SBU a explicat ulterior că nu a efectuat nicio percheziție, iar situația a fost clarificată.

Critici privind strategia militară

Zalujnîi l-a criticat pe Zelenski pentru gestionarea contraofensivei din 2023, considerată de experți ca fiind prea ambițioasă și lansată prea târziu.

Planul său, dezvoltat cu parteneri NATO, prevedea o concentrare masivă de forțe pentru a elibera regiunea parțial ocupată Zaporijjia și a avansa spre Marea Azov. Potrivit lui Zalujnîi, acest lucru necesita o acumulare concentrată și la scară largă a forțelor și o surpriză tactică.

„Forțele au fost dispersate, diluând puterea de atac” , a spus el. Surse occidentale au confirmat discrepanțele dintre planul inițial și execuția acestuia.

În decembrie 2023, Zelenski a declarat că Ucraina nu a obținut rezultatele dorite în urma contraofensivei. Potrivit acestuia, Kievul nu a primit armele necesare de la aliații săi, iar dimensiunea limitată a Forțelor Armate Ucrainene a împiedicat o ofensivă rapidă.

Distanțarea politică

Demis în februarie 2024, popularitatea lui Zalujnîi a rămas ridicată datorită succeselor sale anterioare pe câmpul de luptă. Numirea sa în Londra a fost văzută ca o încercare a lui Zelenski de a limita influența sa politică.

Potrivit unui sondaj Ipsos din ianuarie 2026, Zalujnîi are 23% sprijin în cazul unui scrutin ipotetic, față de 20% pentru Zelenski.

Deși evită discuțiile politice, Zaluzhnyi a recunoscut că mai mulți consultanți i-au propus să-i coordoneze o eventuală campanie. „Până când războiul se va încheia sau legea marțială va fi ridicată, nu voi discuta acest subiect”,  a spus el.

Un oficial apropiat a confirmat că Paul Manafort, fost consultant politic al lui Donald Trump, l-a abordat în primăvara lui 2025. „I-am mulțumit pentru atenție, dar i-am spus că nu am nevoie de serviciile sale”, a precizat Zalujnîi.

Între timp, forțele ruse continuă să avanseze lent pe frontul de est, iar presiunile din partea SUA pentru un acord de pace cresc.

Zelenski a acceptat, în principiu, un plan propus de Donald Trump, care presupune organizarea de alegeri după încheierea războiului și garantarea securității naționale.

Într-un editorial publicat în Telegraph, pe 29 noiembrie 2025, Valeri Zalujnîi a inclus o viziune pentru Ucraina postbelică, pledând pentru „consolidarea fundamentelor justiției prin combaterea corupției și crearea unui sistem judiciar onest”, fără a menționa direct ultimul mare scandal în care este implicat Andrii Iermak, unul dintre cei mai influenti politicieni ucraineni.

Valeri Zalujnîi a mai menționat în editoral că la sfârșitul războiului dintre Ucraina și Rusia e nevoie de „schimbări politice”. „Pacea, chiar și în anticiparea următorului război, oferă o șansă pentru schimbări politice, pentru reforme profunde, pentru redresarea completă, creșterea economică și întoarcerea cetățenilor”, a scris Zalujnîi.

