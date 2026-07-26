„A fost demarată o investigație, iar întreaga cantitate urmând, cel mai probabil, să fie distrusă“, au precizat reprezentanții ANMDMR duminică, 26 iulie. Lotul afectat este format din vaccinuri VERORAB, produse de compania Sanofi.

Pentru a asigura continuitatea tratamentelor, ANMDMR a aprobat, în regim de urgență, documentele necesare pentru importul rapid al unui lot de înlocuire. Decizia a fost luată vineri, 24 iulie, în aceeași zi în care producătorul a semnalat problema.

„Producătorul Sanofi a confirmat că aproximativ 18.600 de doze de vaccin VERORAB vor sosi din Franța în cursul săptămânii viitoare, cantitate suficientă pentru a acoperi pe deplin necesarul spitalelor din întreaga țară până la o nouă livrare”, au mai informat oficialii ANMDMR.

Până la sosirea noului lot de vaccinuri, spitalele din România sunt încurajate să redistribuie între ele cantitățile disponibile, dacă este nevoie. Reprezentanții ANMDMR au dat asigurări că măsurile luate vor preveni orice întreruperi în tratamentele antirabice.

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