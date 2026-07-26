Ultima intervenție a avut loc astăzi, 26 iulie 2026, la ora 10.13, când o dronă a fost detectată de radarele Ministerului Apărării Naționale în spațiul aerian românesc. Aparatul a fost neutralizat de piloții de F-16 români la 12 kilometri în largul Mării Negre, în apropierea orașului Sulina. Localnicii din 17 localități din nordul județului Tulcea, precum și persoanele aflate pe plajele din zonă, au fost avertizați prin sistemul RO-ALERT să se adăpostească în spații sigure, departe de ferestre.

,,Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României”, a declarat președintele Nicușor Dan, care a anunțat inițierea unui protest diplomatic oficial. De asemenea, ambasadorul Rusiei a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe pentru explicații.

Acesta este al treilea episod de acest tip în decurs de două zile. Ieri, o dronă a fost doborâtă pe brațul Sfântu Gheorghe, la doar 10 kilometri de localitatea cu același nume, situată aproape de granița cu Ucraina. Prima dronă a fost interceptată și distrusă pe 24 iulie 2026, în apropierea localității Padina, județul Buzău.

Experții consideră aceste incidente drept o provocare gravă din partea Rusiei, marcând o escaladare fără precedent. NATO a reafirmat sprijinul său pentru România, reiterând că securitatea țărilor membre rămâne o prioritate fundamentală.

Investigația derulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în cazul primei drone prăbușite pe teritoriul național a oferit primele concluzii oficiale de o gravitate deosebită. Anchetatorii au confirmat că drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, un model de atac de fabricație iraniană utilizat la scară largă de armata Federației Ruse în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

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