Oana Roman și Marius Elisei au anunțat la începutul acestui an că s-au despărțit. În ciuda declarațiilor făcute, cei doi au încercat să își repare relația din martie și până pe 3 septembrie, când s-au despărțit definitiv.

El și-a luat bagajele din casa vedetei și s-a mutat. Ulterior, pe 6 septembrie, el s-a afișat oficial alături de noua iubită, care nu face parte din showbiz, e cadru medical. Mulți l-au criticat pe Marius Elisei pentru alegerea făcută, pentru că s-a despărțit de vedetă.

Marius Elisei, mesaje de la fani: „Ai făcut un bine! Noroc cu fata asta că te-a scăpat de Oana”

„Ușor ai renunțat la familie”, i-a scris pe Instagram un urmăritor la Marius Elisei. Alții i-au luat apărarea acestuia și l-au susținut în alegerea făcută. „Nu vreau să fiu rea, dar cred că omul ăsta merită o statuie!”, „A îndurat multă suferință”, „Ai făcut un bine! Noroc cu fata asta că te-a scăpat de calvarul Oanei ??”.

În schimb, alți fani l-au felicitat pe Marius Elisei pentru noua relație: „Sunteți foarte frumoși…..foarte bine Marius…..mult noroc și să fie într-un ceas bun ???? felicitări vouă!”, „Bravooo! Foarte frumoși!”, „Super potriviți ? Să fiți fericiți și binecuvântați, cu multă fericire ?”, „Foarte bine pentru că ți-ai găsit liniștea, dar nu cred că era cazul să te afișezi ostentativ!

Isabela este copil și suferă. Trebuia să mai aștepți puțin până să o prezinți fetiței și să te afișezi cu ea. Pentru un copil este foarte greu să-l vadă pe tatăl ei cu altă femeie cum îi este greu să o vadă pe mama cu alt bărbat! În rest, să fii fericit!”, „Așa da! Sincer, ți-ai găsit o fată pe măsura ta ❤️” sunt alte comentarii primite de Marius Elisei pe Instagram.

Cine e și cu ce se ocupă noua iubită a lui Marius Elisei

Marius Elisei și aceasta s-au cunoscut în urmă cu mulți ani, însă nu au vorbit niciodată, până în septembrie. Iubita lui nu are nicio legătură cu showbizul, ea are 40 de ani, e mai mare cu trei ani decât el și e cadru medical.

„Cu ea n-am vorbit niciodată, dar s-a nimerit în 2003 să o văd în preajma unui job. N-am vorbit deloc până acum. Ne-am întâlnit într-un grup la o petrecere, am vorbit și asta a fost tot”, a spus el la Antena Stars.

Și a continuat: „Suntem împreună de pe 6 septembrie. În astea 3 săptămâni s-au întâmplat atâtea lucruri. Oana nu știe de la mine, știe de la Isabela. Ea este foarte calmă și iubește copiii. Este cadru medical”.

Acestea nu au fost singurele dezvăluiri pe care Marius Elisei le-a făcut despre noua iubită, el a mai mărturisit că aceasta nu a fost căsătorită niciodată. „Atât eu, cât și ea am avut o viață tumultuoasă. O protejez. Ea are 40 de ani, eu am 37. Nu, nu a mai fost căsătorită. Căsătoria este doar un act, însă nu se știe niciodată. Ce câștigi sau ce pierzi pe chestia asta? Caracterul contează cel mai mult, fizicul poți să-l schimbi”, a mai zis Marius Elisei la „Xtra Night Show”.