Construit ca un festival, Boovie propune o nouă metodă de abordare a cărților, prin transformarea lui în scurtmetraje de către echipe formate din elevi, coordonate de un profesor, având ca scop dezvoltarea creativității, spiritului de echipă și competențele cinematografice. Fiind la ediția a XI-a, dar prima în București, am fost curioși să vedem impactul. Libertatea a stat de vorbă cu fondatoarea festivalului, profesoara de limbă și literatură română Carmen Ion.

„Anul acesta au fost în jur de 5700 de participanți înscriși din toată țara. În scădere față de anul trecut, trebuie să recunosc. Adică anul trecut am avut peste 6000 de elevi și profesori înscriși. Cert este că în ultimii 5-6 ani suntem în jurul de 6000 de participanți. Cred că în aceste 11 ediții au trecut prin Boovie în jur de 40 000 de elevi și profesori din toate județele țării și din 10 țări străine. Am avut chiar două tentative, două trailere pilot ca să zic așa, de la niște copii din China acum vreo doi ani”, a declarat organizatoarea evenimentului pentru Libertatea.

Într-o perioadă în care cititul nu este printre activitățile preferate ale copiilor și adolescenților, acest gen de proiecte par extrem de îndrăznețe. La început, căci, treptat, atât organizatorii, cât și părinții își dau seama că, de fapt, copiii au nevoie doar de un mic impuls. La fel de sceptică a fost și fondatoarea Boovie Festival, care ne-a explicat că în momentul de față, nu regretă deloc că a avut această inițiativă.

„Totul a început din supărarea unei profesoare de limba română care a citit toată viața, din momentul în care a început să citească și care își dorește și ca elevii ei să facă același lucru. Constatăm că nu mai citesc copiii și atunci am zis că nu mai putem să lăsăm lucrurile în felul acesta. Uneori funcționează, alteori nu, dar măcar am bucuria de a le fi oferit copiilor un cadru în care ei pot să se manifeste creativ, își pot manifesta abilitățile, inclusiv cele tehnice, nu doar cele artistice, actoricești”, ne-a mai declarat profesoara de limba și literatura română Carmen Ion.

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Marius Manole și Medeea Marinescu au făcut parte din juriu

Pe lângă tot felul de activități creative, participanții au așteptat cu sufletul la gură deznodământul, mai precis festivitățile de premiere. Organizate în Piața George Enescu din Capitală, atât festivitatea de premiere, cât și Gala Boovie au fost punctele culminante ale ediției din acest an. Deși jurații au spus cu mâna pe inimă că toți participanții ar fi meritat să câștige, au fost nevoiți să-i aleagă pe cei mai buni dintre cei mai buni.

„M-am înscris cu cartea «Când o să te faci mare» de Miguel Gane, o poveste foarte frumoasă pe care v-o recomand. Cartea este tradusă din spaniolă în română pentru că autorul este și spaniol, și român. Este o carte nou apărută în România și de aceea abia acum am aflat și noi de ea. De aceea au și pus-o la Boovie. Echipa noastră se cheamă «Pluteus», care în latină ține de cărți, de raft, de inteligență. Suntem 10 în echipă și ne-am împărțit în grupe de doi-trei. Mai întâi am citit cu toții cartea, după, unii dintre noi au făcut scenariul, eu am fost cameraman, am avut și câteva scene ca actor, m-am urcat în copaci, am filmat de la înălțime. A fost foarte frumos”, ne-a declarat Laura Șerban înainte de a afla dacă ea și echipa ei vor primi vreuna dintre diplome.

Chiar dacă toate proiectele ar fi meritat să câștige, totuși a fost nevoie de o departajare. Grea decizie, după cum a afirmat Marius Manole pentru Libertatea.

„Foarte greu. Sunt foarte multe lucruri bune. Dar incredibil de multe lucruri bune. Eu nu știu, eu tot bănuiesc că lucrează cineva cu ei. Mai mare. A venit Mungiu (n.r. – regizorul Cristian Mungiu) de a lucrat cu ei. Nu știu. Sunt un pic invidios că eu nu fac film. Nici măcar ei nu m-au luat în filmele lor. Chiar au fost foarte bune și ne-a fost puțin greu. Am fost împreună cu colegii mei: Medeea Marinescu, Ada Galeș, Vlad Nicula și Elvira Deatcu. Am avut păreri destul de împărțite. Ne-am ciondănit până am reușit să dăm premiile”, ne-a declarat actorul Marius Manole.

De aceeași părere, la fel de fascinată de ceea ce vede de la an la an la Boovie, Medeea Marinescu se arată încântată de noua generație.

„Este a doua experiență pentru mine. Anul trecut am fost la Cluj împreună cu Marius. Sunt atât de fericită pentru că există o speranță în tânăra generație, oameni care înțeleg lucruri, care vor să facă lucruri, care vor să se exprime cu propriile lor mijloace, gânduri. Asta mi se pare cel mai valoros. Îi îndemnăm să fie autentici. Văd că își îmbunătățesc mijloacele, că sunt curioși, că vor să afle, că vor să se perfecționeze. Adică mi se pare extraordinar. Iar filmele pe care le produc, ce să spun? Unele sunt de o calitate și tehnică excepționale”, a povestit actrița, în exclusivitate pentru Libertatea.

Ediția din acest an a marcat și un nou pas în dezvoltarea festivalului, fiind organizată în parteneriat cu Primăria Capitalei, prin ARCUB, și găzduită în unele dintre cele mai importante spații culturale din București, precum Biblioteca Națională, Teatrul Național, Teatrul Odeon și Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”. Acest lucru a făcut ca din ce în ce mai mulți participanți să se simtă atrași de actorie și să își dorească pe viitor să urmeze o astfel de carieră. Totuși, Marius Manole le-a explicat, prin intermediul întâlnirilor avute în cadrul festivalului, că nu trebuie să fie mânați de impulsul momentului, ci să se gândească bine dacă vor să o ia pe acest drum.

„De obicei, părinții vin la mine cu copil și spun: «copilul meu ar vrea să fie și actor, dar vrea și la chimie». Eu când aud „dar și la chimie”, le zic să dea la chimie că e foarte bine. Părerea mea este că actoria este o meserie foarte grea, este o meserie care nu este foarte sigură, nu îți aduce foarte mulți bani, mai ales în primii ani. Hai să spunem cinstit că e foarte, foarte greu. Atunci trebuie să îți placă atât de tare, să iubești atât de tare meseria asta, încât să reziști tentației de a renunța. De-aia le-am spus”, a mai completat amuzat Marius Manole pentru Libertatea.

Video: Ada Cheroiu

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