Marius Florea Vizante, 49 de ani, este un actor de teatru și de film cu un umor deosebit, lucru sesizat și cu ocazia podcast-ului lui Mihai Bobonete, „Da Bravo”.

„Am avut și 10 kilograme în plus”

După ce ambii artiști și-au enumerat istoricul bolilor și problemelor medicale cu care s-au confruntat în viață, Vizante fiind campion în acest domeniu – „rinichii și inima sunt singurele care încă mai funcționează bine!” -, Marius a rememorat momentul când a jonglat el cu ideea de a merge la sala de fitness. Întotdeauna, a avut probleme cu greutatea, acum este mai bine. „Am avut și 10 kilograme în plus decât acum. Doamne, era un banner cu mine gras, la teatru, bine că l-au dat jos. Mai nasol e că sunt și gușat, am gușă”, a comentat Vizante.

„Sala nu e de mine”

La sala de fitness a fost alături într-o companie selectă cu Andreea Esca și Virgil Ianțu. De ultimul l-a legat o amiciție deosebită. „Mergeam la sală cu Andreea Esca, în tinerețea mea. Da! Bine, mergeam la sală pentru saună, că era mișto, în primul rând. Și mergeam alături de bunul meu prieten de atunci, Virgil Ianțu, eram „frați de sânge”. El, fiind copil de preot, ține posturile. Și mi-a zis într-o zi: «Gata, „Chiorule”», suntem prea golani, prea puhavi, gata, ținem post, sport, sală, saună!”. Și am stat tot Postul Paștelui. Mă suna seara: «Jură-te pe sănătate și carieră că n-ai mâncat!». După 40 de zile, cât a ținut postul, el a slăbit 3-4 kilograme, curgeau hainele de pe el, eu ghici cât am slăbit?! 870 de grame! Făcând aceleași lucruri ca Virgil, uneori, chiar în plus. S-a dovedit clar că sala nu e de mine. Eu am «pătrățele», dar le port pe dinăuntru”, a povestit, amuzat, Marius.

Recomandări „Mai rău ca moartea”. Protestul radical pus la cale de unul dintre cei mai importanți artiști contemporani români

Sforăie de soția doarme cu dopuri în urechi

După ce a fost infectat cu coronavirus, Vizante consideră, și în urma unor controale medicale, că a rămas cu o mare problemă personală. Suferă de apnee. „În urma Covid-ului, am rămas cu un sforăit. Am ajuns să nu mă mai suport, sforăi urât de tot! M-am înscris să fac niște teste, să scap. Eu sforăi, nene! Nevastă-mea doarme cu dopuri de urechi, asta ca să nu plece din cameră”, a mărturisit actorul.

„Am devenit mai empatic”

În miezul verii, pe 12 august, va schimba prefixul: „Bucuria vieții acum, în preajma vârstei de 50 de ani, este faptul că pot să râd, aproape cu oricine. Reușesc să fiu deschis cu cât mai mulți. Când poți să râzi, atunci nu există nicio animozitate, e o valoare foarte mare. Cu bătrânețea devin mai empatic, nu mai ești bățos, ți se umezesc ochii mai repede”.

GSP.RO 30 de ani de la moartea tragică a fotbalistului român „mai talentat decât Hagi”. Cum l-a „vânat” Securitatea

Playtech.ro WOW! Palatul în care trăiește Sebastian Dobrincu de la Imperiul Leilor. Ce casă luxoasă are milionarul

Observatornews.ro S-au filmat în timp ce violau o adolescentă de 14 ani. Tinerii din Vaslui au postat apoi imaginile pe internet

HOROSCOP Horoscop 18 aprilie 2022. Vărsătorii au mare nevoie de liniște, de un moment de pauză de la propriile gânduri și planuri

Știrileprotv.ro Charley Ottley, despre standul României de la New York: 'Au arătat România ca o rușine totală în fața întregii lumi'

Orangesport.ro Video! O prezentatoare TV, nud în faţa tuturor. Imaginile fac înconjurul lumii

PUBLICITATE Emimona, afacerea cu textile de casă pornită și condusă în familie, într-o casă transilvăneană