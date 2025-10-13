„Avem trei bancuri pentru trei oaspeți foarte speciali. Ei se numesc: Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu”, va spune Gina Pistol, spre entuziasmul concurenților rămași în competiție.

În fața lor, cei trei maeștri ai gastronomiei vor găti live și le vor arăta pas cu pas cum se nasc preparatele perfecte: simple, dar pline de gust. „Fiți foarte atenți, pentru că rămânerea voastră în concurs depinde de ce vedeți acum”, le va atrage atenția Gina Pistol.

Reacțiile concurenților nu vor întârzia să apară: „O explozie de gusturi”, va spune Vali Petre, în timp ce Horia Petrovanu va completa: „Sunt ingrediente atât de simple, dar puse în operă, dau un gust nemaipomenit pastelor”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Momentul se va transforma rapid într-o probă de foc, atunci când Gina Pistol îi va anunța pe concurenți că e rândul lor să replice preparatele: „Este rândul vostru. Fiecare dintre voi trebuie să aleagă un fel de paste, dintre cele trei văzute, și să-l facă la fel de gustos și arătos”.

Recomandări 500 de locuri de muncă la noua linie de producție Mercedes-Benz de la Sebeș. A costat peste 100 de milioane de euro și este destinată exclusiv diviziei electrice

Pentru concurenți, presiunea va fi uriașă. „Ce să facem noi? Noi abia am învățat să tăiem ceapa și să facem trei speriate de dish-uri acasă și ne vedem chefi! Hai să fim serioși! Sunt ani de experiență în spatele celor trei chefi, noi suntem pufarini”, va spune amuzat Alex Schmutzer.

Cine va reuși să se apropie de nivelul cerut de cei trei chefi și cine se va pierde printre paste și sosuri? Răspunsul vine în această seară, de la ora 20.30, la PRO TV. Show-ul este disponibil și pe VOYO.