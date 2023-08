În 2013, Matei Negrescu a absolvit cursurile de actorie cu James Longshore și Bianca Mina (scenarista Lia – Soția soțului meu, Lasă-mă, îmi place! Camera 609 sau Adela), iar în paralel s-a pregătit și cu Dorotheea Petre și a absolvit și Școala de Duminică din cadrul UNATC.

„E o întreagă poveste cu felul în care a decurs castingul ăsta. Pot să zic că a fost așa o mână a destinului. De ce? Pentru că eu nu credeam că o să mai iau vreodată vreun casting și nici din ăsta important, pur și simplu am renunțat la ideea de a mai juca. Adică nu credeam că e pentru mine, că sunt suficient de bun, în sensul ăsta zic. Eu eram plecat în momentul în care am primit prima veste despre casting.

Eram în vacanță, eram plecat în Bali, eram acolo pentru vreo 2 luni de zile. Știam că nu am nicio șansă să mă întorc la timp ca să mai iau vreun casting sau vreun callback oricum și am zis că ok, încă un casting pe care l-am ratat.

Dar, s-a întâmplat cumva să mă cheme din nou fix când m-am întors și atunci am zis: ok, hai să dăm proba și să vedem ce se întâmplă. Și m-am simțit bine la probă, am venit fresh după vacanță, mult soare și bronz, și s-a întâmplat să-l iau pur și simplu. Îmi doream o comedie, asta e culmea, și a venit fix în momentul ăla în care îmi luasem gândul de la actorie”, a declarat Matei pentru Impact.

Ce spune despre participarea la Insula Iubirii

Matei este una dintre cele mai apreciate ispite masculine de la Insula Iubirii, participând deja de trei ori până acum.

„E a treia oară pentru mine când am participat și cumva am văzut-o ca pe o evadare, pentru că eu pentru foarte mult timp am lucrat la un scenariu de film și am regizat și produs 29 de minute din el, fiind lungmetraj, și asta am făcut în pandemie și doi ani aproape după.

Și a venit Insula așa de nicăieri: “Hai, nu vrei să mai participi încă o dată?” Și m-am gândit că ar fi ok o pauză de la creier, mai dă un pic swich off și facem ceva și pentru mine ca un fel de vacanță cumva”, a mai spus Matei.

