Meghan Markle, într-o rochie foarte decoltată și cu crăpătură pe picior. În Marea Britanie nu îndrăznea să se îmbrace așa

Pe când locuiau în Marea Britanie alături de familia regală, de regina Elisabeta, de prințul Charles, prințul Harry și Meghan Markle aveau o listă lungă de reguli de respectat. Ducesa de Sussex era foarte atentă la fiecare apariție publică a ei, mereu trebuia să poartă ținute elegante, formale, rochii și fuste peste genunchi. În regulament este scris că membrele casei regale nu trebuie să folosească nici prea mult machiaj și nici ojă de culori intense pe unghii.

Meghan Markle în Marea Britanie

Iată că acum lucrurile s-au schimbat. Prințul Harry și Meghan Markle s-au mutat de o bună perioadă de timp în America, acolo au pornit o nouă viață de la zero. Recent, cei doi au făcut furori la un eveniment din New York. Meghan Markle a apărut la brațul soțului ei, aceasta fiind prima ei apariție pe covorul roșu de când a devenit mamă pentru a doua oară.

Pentru respectiva gală, Ducesa de Sussex s-a pregătit până în cel mai mic detaliu. Meghan Markle a îmbrăcat o rochie roșie, fără mâneci, foarte decoltată și cu crăpătură adâncă pe picior. Articolul vestimentar cu trenă e o creație a casei de modă Carolina Herrera.

Pe când locuia în Marea Britanie, actrița nu apărea așa la evenimente, opta pentru rochii care o acopereau cât mai mult, avea un anumit statut alături de casa regală.

În privința machiajului, Meghan Markle a ales unul discret, iar părul l-a avut prins într-un coc simplu. Soția prințului Harry a purtat bijuterii prețioase, argintii, iar în picioare a încălțat pantofi roșii asortați cu rochia.

Nici Prințul Harry nu s-a lăsat mai prejos. La evenimentul din New York a îmbrăcat un costum foarte elegant, negru, și cămașă albă. La gât a avut un papion.

Meghan Markle va produce un serial animat pentru Netflix

Meghan Markle, soția prințului Harry, pregătește un serial animat pentru Netflix despre aventurile unei fete de 12 ani care este inspirată de mai multe femei influente din istorie.

Serialul este produs de Archewell Productions, o companie fondată de prințul Harry și soția lui. Meghan este creditată drept creator, sub titulatura ducesa de Sussex. Ea va fi producător executiv împreună cu David Furnish, care a mai produs „Rocketman” și „Gnomeo & Juliet”, Carolyn Soper („Sherlock Gnomes”, „Tangled”), Liz Garbus („Ill Be Gone in the Dark”, „What Happened, Miss Simone?”) şi Dan Cogan („Icarus”, „The Apollo”). Proiectul ducesei are titlul de lucru „Pearl” și este primul serial de animație al Archewell Productions.

Foto: Profimedia

