Melodii ale Arianei Grande și ale lui Ed Sheeran, interzise în Indonezia. Sunt considerate pornografice

O comisie radio din Indonezia a interzis ca melodii precum „Love Me Harder”, interpretată de Ariana Grande, și „Shape of You”, cântată de Ed Sheeran să fie ascultate la radio sau difuzate la TV în timpul zilei.

Melodiile respective au fost interzise pe motiv că „prezintă femeile ca pe niște obiecte sexuale”, potrivit telehit.com.

Versurile melodiilor respective sunt considerate ca având conținut sexual și chiar obscen.

Pe lângă cele două melodii, pe lista neagră se mai află și cântece precum: „Mr. Brightside” de la The Killers, „Sangria Wine” – interpretată de Pharrell Williams și Camila Cabello, „Dusk Till Dawn” – Zayn y Sia, „Makes Me Wonder” de la Maroon 5, „Thats What I Like” – Bruno Mars și „Wild Thoughts” – Rihanna y Bryson Tiller.

Aceste melodii vor putea fi totuți transmise la radio sau la TV doar pe timpul nopții, între orele 22:00 și 03:00.

