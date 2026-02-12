Finaliștii Eurovision România 2026, comunicați astăzi

Ultima zi de audiții din cadrul Selecției Naționale a adus pe scenă zeci de artiști care au dat tot ce au avut mai bun pentru a convinge juriul. Concurenții au venit cu ambiție, emoție și spectacole memorabile, fiecare visând să urce pe celebra scenă europeană.

„Este un fel de bac al entertainment-ului și sper că am făcut o figură frumoasă”, a declarat WRS, unul dintre participanți.

Atmosfera din culise a fost la fel de intensă. Concurenții și-au exprimat determinarea și dorința de a câștiga.

„Am venit aici ca să câștigăm, 100%. Eurovision într-un cuvânt: show extraordinar, costume, fabulos”, a spus trupa Missed Call.

Emoțiile au fost mari și pentru tinerii artiști aflați la început de drum. Mara Berechet a mărturisit că „Eurovision este magie, spectacol, putere. Aproape în fiecare an mă uitam când eram mică”. La rândul ei, Alexandra Căpitănescu a spus că evenimentul este „foarte special acest moment pentru mine. Faptul că am urcat pe scena de la Eurovision care este visul meu de mică”.

Chiar și artiștii consacrați și membrii juriului au resimțit presiunea competiției. „Ca la debut, zici că am venit pentru prima dată pe o scenă. Am avut niște emoții fantastice. E o piesă pozitivă, solară și cu mare chef de distracție”, a povestit Alexandra Ungureanu. În același timp, Andreea Bălan a explicat că „a venit momentul pentru Eurovision”

Juriul se confruntă cu o misiune dificilă, având în vedere nivelul ridicat al participanților.

„Sunt multe trupe, va fi o luptă pentru cele 10 locuri! Luptă mare!”, a declarat Doru Ionescu, membru al juriului. Marius Popa, jurnalist TVR, a precizat că joi, în cadrul Telejurnalului de la ora 20.00, vor fi anunțați finaliștii care vor concura pe 4 martie.

68 de melodii au concurat în semifinala Eurovision

Un total de 68 de piese au intrat în Atelierul deschis Eurovision 2026, unde au concurat pentru un loc în finala Selecției Naționale, din care va fi ales reprezentantul României la Eurovision Song Contest.

n urma jurizării, primele zece piese, în funcție de punctaj, vor merge în finala Selecției Naționale. Finaliștii vor fi anunțați joi, 12 februarie, în cadrul Telejurnalului de la ora 20.00, în direct la TVR 1, TVR INFO și pe tvrplus.ro.

România va intra în concursul internațional pe 14 mai 2026, în prima parte a semifinalei a doua, potrivit tragerii la sorți care a avut loc pe 12 ianuarie, la Viena, orașul-gazdă al competiției din acest an.

Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 se va desfășura la Viena, cu semifinalele pe 12 și 14 mai și finala pe 16 mai. La ediția din acest an participă 35 de țări, printre care Italia, Suedia, Ucraina, Franța, Germania și Marea Britanie.







