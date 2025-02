Pe 31 ianuarie, Viorel Cataramă, om de afaceri și politician, a împlinit 70 de ani. Soția lui, medicul estetician Adina Alberts, a ținut neapărat să îi transmită acestuia un un mesaj public cu ocazia aniversării lui.

I-a scris cuvinte deosebite alături de o poză cu ei doi, în care sunt foarte apropiați și zâmbesc. De 15 ani au o relație, cei doi căsătorindu-se în 2013 și împreună având o fetiță, pe Brianna.

„La mulți ani, dragul meu! Azi este ZIUA TA! Îți doresc sănătate, liniște și multe momente senine alături de noi. Sunt fericită că de 15 ani îți sunt alături și îți mulțumesc pentru toată dragostea, sprijinul și clipele frumoase trăite împreună. Să ai parte de mulți ani fericiți, cu bucurii și împliniri! 🥰❤️🥂”, a fost urarea pe care Adina Alberts i-a făcut-o lui Viorel Cataramă într-o postare pe Facebook.

Și fanii au reacționat cu mesaje pentru afacerist la postarea ei. „La mulți ani binecuvântați! Mereu l-am admirat pe soțul dumneavoastră și pot să afirm că a avut un gust desăvârșit când v-a ales. Multa sănătate și fericire împreună!”, a scris un fan.

„La mulți ani binecuvântați împreună cu toți cei dragi dumneavoastră!”, a scris altcineva.

„La mulți ani cu sănătate, să vă poată susține moral, sunteți o pereche atât de frumoasă! Sa trăiți!”, a adăugat alt fan la postarea Adinei Alberts.

Căsnicia lor nu e numai lapte și miere

În 2013, Adina Alberts și Viorel Cataramă au devenit soț și soție. Ulterior, peste doar trei ani, a venit pe lume Briana, fiica lor, care acum are nouă ani. În 2023, medicul estetician a recunoscut că mariajul ei cu omul de afaceri nu e numai lapte și miere, în 2020 au trecut printr-un episod dificil, când ea a plecat de acasă cu fetița, pentru că el a vrut neapărat să se infecteze cu Covid-19, voia să să dovedească că organismul face față bolii.

„Noi am avut un hop în 2020 din cauza faptului că eram divergenți în idei. Soțul meu știa și simțea manipularea, eu nu voiam să cred că avem de-a face cu o conspirație. Până la urmă am ajuns la aceeași concluzie și am realizat ce om curajos am lângă mine. M-am hrănit și eu cu curajul lui, dar și cu susținerea și suportul zecilor de mii de oameni cu care am interacționat în acei doi ani, cărora le mulțumesc.

Fără să îmi propun sau să vreau neapărat, am ajuns o voce publică ce îndeamnă la moderație, rațiune și logică. Am avut zeci de apariții TV la ore de prime-time. Uneori eram invitată doar pentru că simpla mea prezență crea rating, dar nu eram lăsată să termin nici două fraze. Am înțeles jocul, interesele, circumstanțele, dar am acceptat această poziție, adesea umilitoare, din respect pentru cetățeni. Nu am încetat nicio secundă să iubesc oamenii”, a explicat Adina Alberts despre căsnicia ei pentru unica.ro.

