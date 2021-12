De când a divorțat de Cristi Borcea și s-a stabilit în America împreună cu copiii lor, Alina Vidican nu a mai apărut în spațiul public, nu a mai oferit interviuri și nici nu a mai apărut la televizor. Se știe că aceasta nu mai e activă nici pe rețelele de socializare, însă atunci când are ceva de transmis, ea pe bazează pe ajutorul soțului ei.

Alina Vidican e căsătorită cu Claude Senhoreti, om de afaceri și pilot de raliuri. Acum, de Crăciun, cei doi le-au urat cele mai bune gânduri celor dragi prin intermediul unei postări pe Instagram. Afaceristul a distribuit o imagine cu familia completă, prima, de altfel. În fotografia realizată chiar la nunta lor apar cei doi părinți alături de copiii ei din căsnicia cu Cristi Borcea, Gloria și Alex, dar și copiii lui din relațiile anterioare.

„Crăciun fericit de la familia Senhoreti”, au transmis ei în spațiul public cu ocazia Crăciunului.

Povestea de iubire dintre Alina Vidican și Claude Senhoreti

Alina Vidican și Claude Senhoreti s-au căsătorit anul acesta. La cinci ani de la divorțul de Cristi Borcea, vedeta și-a găsit jumătatea. Ea a povestit în emisiunea „La Măruță” cum l-a cunoscut pe afaceristul care i-a devenit soț. „În urmă cu patru ani, ne-am cunoscut la o petrecere. Am fost invitați la același eveniment și așa s-a întâmplat. (…) Nunta a fost minunată, a fost obositor, dar minunat. Am renunțat la numele Vidican, mă va chema Senhoreti”, a spus ea, conform protv.ro.

Și Claude Senhoreti a făcut dezvăluiri despre soție, despre mașina de jumătate de milion de euro pe care i-a făcut-o cadou la nuntă. „Am fost binecuvântați să fim împreună, am fost sortiți și este o adevărată plăcere să îmi împart viața cu ea. Nu m-am gândit că mă voi mai căsători în viața asta, dar am întâlnit-o pe ea, era foarte pasionată de mașini, mai ales de curse, și am zis că nu pot să las să treacă o asemenea femeie. (…) Darul meu pentru ea a fost o surpriză, ei îi plăceau foarte mult mașinile și faptul că am putut să îi fac un astfel de cadou m-a făcut fericit, da, este vorba de un Lamborghini alb”, a mai povestit el la PRO TV.

Cine e și cu ce se ocupă soțul Alinei Vidican

Claude Senhoreti are o pasiune costisitoare, e pilot de curse. Pe lângă asta, bărbatul e și fondatorul mai multor companii. E foarte activ în mediul online, pe Facebook a publicat mai multe poze în care apare alături de Alina Vidican. În majoritatea sunt foarte apropiați, semn că sunt foarte îndrăgostiți unul de altul.

