Cununia civilă a avut loc la Primăria Voluntari, într-o atmosferă emoționantă, dar simplă. Cei doi au radiat de fericire, marcând începutul oficial al vieții în doi. Nunta celor doi va avea loc pe 10 mai, așa că pregătirile sunt în toi.

Mesajul Andreei Bănică a fost însă unul neașteptat, considerat de mulți nepotrivit. Vedeta a adus subtil în discuție prima căsătorie cu George Burcea, tatăl fetelor artistei.

„Fericire multă, armonie, iubire, înțelegere! Casă de piatră ți-am urat prima dată și nu a fost să fie. Organizează masa aia bună și venim cu darul”, i-a scris Andreea Bănică.

„Merci din inimaaa daaa, abia aștept, ești sufletul petrecerii”, a răspuns Andreea Bălan.

Înainte de relația cu Victor Cornea, Andreea Bălan a fost căsătorită cu actorul George Burcea. Cei doi s-au căsătorit în 2017 și au împreună două fete.

Artista va purta trei rochii de mireasă, iar evenimentul va avea loc la un local de lux din Buftea. În cadrul unui interviu acordat recent, artista a recunoscut că ea și viitorul soț nu vor avea o lună de miere după nuntă.

„Nunta mea cu Victor știți deja că este pe data de 10 mai. O să îmbrac trei rochii de mireasă la nunta mea. Mai avem multe de pus la punct. Mai avem niște detalii, dar o să ne ocupăm abia după concertul meu de la Sala Palatului. Nu avem timp de lună de miere, dacă mă întrebați asta, pentru că el este ocupat cu competițiile mari care se desfășoară.

Este în plin sezon. Vor urma cele mai mari turnee. Probabil la finalul anului, în decembrie, când Victor este liber vom pleca undeva. Atunci va fi luna noastră de miere. Însă noi am fost în multe vacanțe până acum. De pildă, după Sala Palatului o să plecăm într-o vacanță de schi”, a declarat Andreea Bălan, potrivit Cancan.

