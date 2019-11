De Daria Maria Diaconu,

În postarea respectivă, Oana Roman mărturisește că a construit singură tot ce are și că nu a primit nimic gratis.

„Eu sunt mândră de mine! Cu siguranță aș fi putut mai mult, mai frumos , mai bun, dar totuși am făcut mult! Cu toate opreliștile, cu toate fricile, cu toate cumpenele, cu toate dezamăgirile, cu toate frustrările, cu toate înjurăturile, cu toate jignirile, cu toate descurajările, cu toate trădările, cu toate abandonurile, cu toate grijile, cu toate bolile, cu toate neajunsurile, cu toate relele, cu TOT ce a venit peste mine, am rămas dreaptă și sănătoasă la cap!

Am rămas bună și deschisă, și muncitoare, și corectă, organizată, sinceră, asumată! Și am construit totul singură! Nu știu dacă e mult sau puțin, dar e cinstit și muncit! Sută la sută! E doar sudoare și muncă! Oricine orice ar zice ! Nimic n-a fost gratis! Absolut nimic! So help me God!”, este mesajul transmis de Oana Roman în mediul online.

Oana Roman a fost în centrul atenției încă de pe vremea când era doar o adolescentă. Este fiica fostului premier al României, Petre Roman, și a Mioarei Roman. Vedeta este căsătorită cu Marius Elisei. Din mariajul celor doi a rezultat o fiică, Maria Isabela.

