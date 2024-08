Tanța Blonda, așa cum e pe Facebook mama Cristinei Rotaru de la „Insula Iubirii” 2024, a privit la televizor cum fata ei e înșelată de soțul Andrei cu ispita Diandra. Ginerele ei nu s-a abținut și când aceasta s-a apropiat de ispita Eric a început să îi facă reproșuri.

Nemulțumită de întreaga situație, soacra lui Andrei Rotaru a distribuit pe Facebook un clip video în care acesta rostește cuvinte grele la adresa Cristinei, cu care are o relație de 10 ani. Ea i-a transmis acestuia un mesaj disperat: „Andrei Rotaru stop, deja ai încălcat orice limita a familiei mele.

Mama Cristinei Rotaru către Andrei: „Mi-ai adus fata în pragul disperării”

Gata cu victimizarea, suntem disperați pentru ce scoți pe gură și acuzi soția ta de 10 ani… Ai profitat de iubirea ei pură, mi-ai adus fata în pragul disperării. Dacă unul din familia voastră aveți curajul să vă judecați cu mine, vă aștept în cele mai înalte tribunale. Trădători. Și acuzatori fără dovezi”, a scris mama Cristinei pe contul ei de Facebook.

Și a continuat: „Stop manipulării de jurămintelor false și amenințărilor de orice natură emoțională sau nu, nimeni și nimic. Nimic nu mă împiedică să lupt pentru adevărul din interiorul familiei și ce mi se pune la dispoziție prin TV”.

Reacția lui Andrei Rotaru când a văzut-o pe Cristina alături de ispita Eric

Dezamăgită că soțul Andrei a înșelat-o cu ispita Diandra, Cristina Rotaru s-a apropiat tot mai mult de ispita Eric, cu care s-a și sărutat. Reacția lui Andrei nu a întârziat să apară. „Mă bucur pentru situația care s-a creat acum și pentru răspunsurile pe care le primesc. (…)

Dragostea nu vine și pleacă imediat, să ne înțelegem. Ai spus că la ceremonia care a fost ea a zis: eu nu aș fi venit, te iubesc, tu ești viața mea. Ia uite! Cris, ia și privește. Ești viața mea. Nu eu, tu. (…) Păi, scuză-mă, ți-a pierit iubirea în două zile când m-ai văzut cu cineva?”, a zis Andrei Rotaru la bonfire.

„Încerc să mă conectez la sentimentele mele şi la ce văd acolo şi îmi dă eroare. Mi se pare dureros şi păcat că ea a pierdut foarte mult timp lângă mine, nu eu. Eu am fost fericit şi am încercat să fac să fie fericită şi chiar am ajuns să meditez, să mă schimb, să fiu şi copilul care eram la 7 ani. Eu eram fericit, dar ea era cea supărată, cea care avea nervi şi aşa mai departe.

Noi ştim cel mai bine despre ce vorbim. Ea a dat deja dovadă de o femeie căsătorită care are un bărbat şi care a înşelat-o, şi care şi-a regăsit la o zi, în braţele altuia, alinarea şi fericirea. Foarte frumos. Eu nu mi-am găsit alinarea. Eu am observat care era iubirea dintre mine şi ea de mult timp. Şi eu mă chinuiam să iubesc pe cineva care nu m-ar fi iubit niciodată. Iubirea e simplă. Nu pot spune că îi port ură. Va rămâne pentru mine o iubire care nu s-a întâmplat”, a mai spus Andrei Rotaru.

