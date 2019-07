De Dana Aramă,

Diana Dumitrescu a transmis un mesaj dur pe contul ei de Instagram, în care a făcut referire la comentariile răutăcioase pe care le fac unii internauți, dar și la comentariile pline de greșeli gramaticale.

„Ce să vă mai zic?!? Tot citesc mesaje și vă mulțumesc pentru complimente și încurajări! La câte lucruri răutăcioase se spun în general despre persoanele publice, bloggeri, vedete… ar trebui să fim razna toți.

Marea mea dezamăgire este incultura unora, părerile… fiecare are dreptul la păreri… sfaturi nu am cerut și nu dau decât atunci când mi se cer! Decât să lăsați comentarii răutăcioase la fotografii, mai bine puneți mâna pe o carte, poate chiar una de gramatică! ? Și eu mai greșesc, dar ce am văzut scris la comentarii…”, a precizat vedeta.

Diana Dumitrescu este însărcinată și urmează să devină mămică pentru prima oară. Diana Dumitrescu a fost mireasă pentru a doua oară în luna septembrie a anului trecut. Vedeta s-a căsătorit în secret cu alesul inimii ei, Alin Boroi. Diana Dumitrescu a mai fost căsătorită cu producătorul Ducu Ion.

