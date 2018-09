Zilele trecute, actrița Diana Dumitrescu a fost mireasă pentru a doua oară. Vedeta s-a căsătorit în secret cu alesul inimii ei, Alin Boroi. Diana Dumitrescu a mai fost căsătorită cu producătorul Ducu Ion.

Diana Dumitrescu a făcut primele declarații despre nunta sa și a oferit detalii de la evenimentul important care a avut loc în viața sa.

„Am tremurat un pic la cununia religioasă, dar a fost foarte frumos. A fost în Poiana Brașov, în pădure. Am făcut într-o poiană cununia religioasă, iar petrecerea a fost într-un restaurant.

M-am hotărât în urmă cu două săptămâni să mă căsătoresc… Ne-am hotărât, am făcut-o și iată că a fost foarte frumos…

…Sunt foarte fericită, am fost foarte emoționată, a fost mai greu ca prima oară…

…M-au furat, dar am mers până la toaletă. Nu am apucat să evadez, m-au furat în timp ce mergeam spre toaletă. Nu știu ce au negociat răpitorii mei! Am avut trei perechi de nași.

Au fost foarte puține persoane, doar familiile noastre și prietenii buni. A stat până dimineață, au fost mai mult de 12 ore intense…”, a spus Diana Dumitrescu în cadrul emisiunii Agenția VIP, de la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

