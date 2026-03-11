Prezentatorul TV a atras atenția asupra modului în care sunt formate prețurile la pompă și asupra rolului pe care taxele îl au în suma finală plătită de consumatori.

În opinia lui Dan Negru, explicația potrivit căreia războiul ar fi principalul motiv pentru scumpirea carburanților nu este suficientă pentru a înțelege situația din România. El a subliniat că prețurile la combustibili au crescut și în trecut, în perioade în care nu existau conflicte militare și când petrolul era mai ieftin pe piețele internaționale.

Din acest motiv, prezentatorul consideră că problema nu poate fi explicată doar prin contextul extern, ci și prin factori interni, precum nivelul taxelor și al accizelor care se regăsesc în prețul final al carburanților.

„Sursele oficiale mă anunță zilnic că benzina se scumpește din cauza războiului. Când nu era război și barilul era jos, la noi tot în sus se ducea prețul. Oricare era la putere! Am alimentat azi mai întâi bugetul de stat și abia apoi mașina mea. Pentru că aproape 60% din prețul unui litru se duce la stat. Nu e paradox, e fiscalitate românească: mai mult de jumătate din litrul de benzină înseamnă taxe și accize. Azi noapte ungurii au plafonat prețul la carburanți.

Au făcut-o și croații. Moldovenii n-au aflat încă de război și la ei carburanții sunt mai ieftini. La fel și la bulgari! Treaba statului e să găsească liniște în furtună. De asta eu la toate mitingurile românești aș scrie pe pancarte vorba lui Marin Preda: «Datoria oamenilor luminați dintr-o țară e să-i ajute pe cei din mijlocul cărora au ieșit»”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Ce taxe sunt incluse în prețul benzinei și motorinei

Prețul plătit de șoferi la pompă nu include doar costul petrolului brut sau al procesului de rafinare. O parte importantă din suma achitată este reprezentată de taxe, printre care acciza și TVA.

Aceste taxe constituie un procent semnificativ din prețul final al combustibilului și au fost de multe ori subiect de dezbatere în spațiul public.

În ultimii ani, mai multe țări europene au adoptat măsuri temporare pentru a reduce impactul scumpirilor asupra populației. Printre acestea s-au numărat plafonarea prețurilor sau reducerea temporară a taxelor aplicate carburanților.

Astfel de măsuri au fost gândite pentru a proteja puterea de cumpărare a cetățenilor în perioadele de criză economică.

Reacții numeroase în mediul online

Postarea lui Dan Negru a generat rapid sute de comentarii și distribuiri, redeschizând o dezbatere mai veche despre rolul statului în stabilirea taxelor și despre echilibrul dintre veniturile bugetare și nivelul de trai al populației.

„Aveți dreptate, domnule Dan! Vai de noi!”, „Democrația este dovada că oamenii sunt mai prost conduși decât merită”, „România trebuie sărăcită pentru a fi cumpărată ieftin”, „Adevărat, la noi ca la nimeni! Nepăsare și incompetență totală față de cetățenii țării!”, au fost doar câteva dintre comentariile internauților.

