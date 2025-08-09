Daliana Răducan și Răzvan Simion formează unul dintre cele mai discrete, dar totodată apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Îndrăgostiți iremediabil și uniți de o legătură solidă, cei doi nu ezită să își declare dragostea și în public, spre încântarea fanilor.

Pe 8 august, prezentatorul TV a împlinit 45 de ani, iar cu această ocazie, soția sa i-a transmis un mesaj plin de emoție și admirație. „La mulți ani, dragostea mea! Mulțumesc că ești casa mea, liniștea mea, curajul meu și tot ce e mai frumos în viața asta. Îți doresc să rămâi mereu omul bun, blând și puternic pe care îl iubesc cu toată inima!”, a scris Daliana, alăturând urarea unei fotografii în care cei doi apar zâmbind.

Cei doi s-au logodit în urmă cu doi ani, iar pe 8 iunie 2024 și-au unit destinele, devenind oficial soț și soție. Cu cariere de succes și o prezență discretă în viața publică, Daliana și Răzvan se bucură de o comunitate numeroasă de admiratori în mediul online, care le apreciază autenticitatea și eleganța.

Daliana, soția lui Răzvan Simion, detalii despre începutul relației lor

Daliana Răducan a vorbit în urmă cu câteva luni despre începutul relației cu soțul ei și cât de mult a contat celebritatea acestuia.

„Am fost răsfățați de presă din primul moment, și asta mi-a dat de înțeles că suntem pe drumul cel bun. E foarte curios cum ți se îndreaptă spatele când știi că se poate să fii filmat. Am avut și perioade dificile la începutul relației, când ne fotografiau de pe schelele unui imobil în construcție, aflat vizavi de locuința noastră, dar acum am înțeles că părțile bune sunt mult mai multe decât micile intruziuni în viața privată”, a declarat Daliana pentru VIVA!

