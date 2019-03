„Doamne!!! Pe ce este cu adevărat focusată atenția mea? Mi-am instalat urgent o aplicație pentru măsurarea timpului pe care îl petrec uitându-mă la telefon și am constatat cu stupoare că în ultimele 7 zile timpul meu mediu petrecut la telefon este de 2 ore și 27 de minute pe zi. Adică iau în mâna telefonul cam de 90 de ori pe zi deci 629 de ori pe săptămâna. Deci zilnic mă concentrez pe telefon 2 ore și jumătate. Doamneeee este exact cât mai am timp seara pentru familia mea… e groaznic, însă am trecut la pasul 2, m-am uitat pe telefonul fiicei mele. Atunci mi-a venit cu adevărat să plâng. 2 ore pe telefon zilnic. Ea primește undeva în jur de 500 de notificări pe telefon zilnic. Deci mi-a rupt inima în două. Nu o învinovățesc, este o preadolescentă, într-un fel viața ei este pe social media sau mai bine zis Tik-Tok și WhatsApp”, a scris Ioana Ginghină pe blog.

Actrița Ioana Ginghină este mama unei fete pe nume Ruxandra. Vedeta a vorbit recent, pe blogul ei, despre discuțiile intime pe care trebuie să le aibă cu acesta. „Mă gândesc cu groază că este la o distanță de un click de a afla totul cu lux de amănunte și nu numai. Trebuie răspuns la întrebările lor, chiar dacă includ și cuvântul sex, căci este un mod sigur și confortabil de a normaliza acest subiect, de a avea conversații frecvente pe această temă, însă cu mize mici, cât mai adecvate vârstei”, a spus Ioana Ghinghină.

Citește și

Afaceristul iranian care a vrut să vândă dosarul tezaurului, despre România și autoritățile românești: ”Atât spun: țară de c…t! Sunt incorecți la nivel de sus”

Citește mai multe despre Ioana Ginghină, Telefon și timp pe Libertatea.