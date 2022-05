„Au trecut 10 ani, cei mai frumosi, fericiti si plini de insemnatate ani din viata mea. Iti multumesc, Cosmin, pentru dragostea nemarginita. Esti iubirea mea toata!”, a scris Laura Cosoi pe contul de socializare.

Cum se menține Laura în formă, în luna a opta de sarcină

Alături de mesaj, Laura a publicat imagini cu familia ei, realizate în timpul unei ședințe foto. Recent, vedeta, care se află pe ultima sută de metri cu sarcina, a povestit cum s-a transformat corpul ei în ultimele luni.

„Nu aș spune că nu m-am transformat, pentru că îmi accept transformările corpului. Nu mi se pare că kilogramele în plus mă fac mai puțin dorită sau mai puțin femeie.

Ba dimpotrivă, în ceea ce mă privește, din toată perioada vieții mele de 40 de ani, e clar că în momentele în care sunt însărcinată mă simt în forma mea desăvârșită de femeie, din toate punctele de vedere.

Tocmai de aceea, probabil că am tot repetat experiența și n-aș putea spune că nu mănânc anumite lucruri, chiar am mâncat foarte mult dulce în cele două sarcini, cel puțin acum și cu Vera am mâncat mult mai mult dulce, am simțit nevoia, aveam și sentimentul că o să-mi iasă glicemia foarte mare la analize, dar nu s-a întâmplat, deci totul e în grafic, se pare că așa simte organismul să reacționeze”, a declarat Laura Cosoi pentru revista VIVA!

