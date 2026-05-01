„Nu ni s-a spus niciodată cum să avem grijă de mintea noastră. Ni s-a spus să fim tari. Să ducem. Să nu plângem. Să rezolvăm. Și am făcut asta. Ani la rând. Am învățat să tăcem când doare. Să zâmbim când suntem goi pe dinăuntru. Să fim stâlp… chiar și atunci când ne crapă fundația.

Dar nimeni nu ne-a spus că, la un moment dat, liniștea aia devine zgomot. Că nopțile devin mai lungi. Că oboseala nu mai e doar în corp… ci în suflet.

Adevărul? Bărbații nu sunt făcuți din fier. Sunt făcuți din povești nespuse, din frici ascunse și din lupte duse în tăcere.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Și uneori… cel mai mare curaj nu e să reziști. Ci să spui: Nu mai pot.

Să ceri ajutor. Să vorbești. Să recunoști că și tu ai nevoie de cineva. Pentru că nu ești mai puțin bărbat dacă simți. Ești mai viu.

Și poate că exact asta trebuie să învățăm: că nu trebuie să ducem totul singuri, că nu trebuie să fim mereu bine, că uneori… e OK să nu fie OK. Ai grijă de tine. Nu doar de tot ce e în jurul tău”, a fost mesajul transmis de Cabral pe contul de socializare.

Chiar dacă fanii l-au întrebat imediat dacă este în regulă, Cabral nu le-a răspuns. „Sper că ești bine. Eu asta îți doresc”, „Ce e cu mesajul ăsta? Ești bine? Ai nevoie de ceva?”, „Dacă ai nevoie de ceva, sunt aici” sunt comentariile primite de Cabral pe contul de socializare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE