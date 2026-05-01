HUR afirmă că a recrutat la începutul anului 2025 un luptător „Ahmat”, care a primit, cu ajutorul unei drone, un dispozitiv de ascutare și l-a instalat ulterior în sala de ședințe din cartierul general al unității comandate de Apti Alaudinov.

Timp de două luni – între februarie și aprilie 2026 -, HUR a avut acces la informații care i-au permis să contracareze atacurile pregătite de luptătorii ceceni. Operațiunea s-a soldat cu 41 de luptători ceceni uciși, 87 – răniți și peste 100 dispăruți.

În plus, agentul recrutat a distrus sau avariat peste 160 de autovehicule și blindate, peste 25 de drone, echipamente de comunicații, sisteme de război electronic și depozite de armament și combustibil.

Apti Alaudinov a fost înregistrat criticându-i atât de luptătorii ceceni, cât și pe parașutiștii ruși. „Majoritatea echipajelor noastre de artilerie și de tancuri nici măcar nu știu să tragă corect”, spune generalul cecen într-o înregistrare audio. În ceea ce-i privește pe parașutiștii ruși, el îi numește „cei mai mari idioți de pe pământ”.

Operațiunea a avut loc în regiunea ucraineană Sumî și a fost efectuată de unitatea HUR „Șamanbat”, care include susținători ai independenței Ceceniei, împreună cu Brigada 104 Separată de Apărare Teritorială „Gorin”.

După operațiune, agentul a fost retras cu succes în Ucraina. Comandantul „Șamanbat”, Abdul Hakim, s-a adresat concetățenilor săi din Cecenia: „Când ați fost trimiși în regiunea Sumî, știam despre sarcinile care v-au fost încredințate. Eram la curent cu tot – cele 15 sate pe care ați încercat să le ocupați și metodele pe care voiați să le folosiți pentru a face acest lucru”.

Abdul Hakim le-a mai transmis luptătorilor ceceni că ucrainenii nu au nimic cu ei, spre deosebire de ruși și i-a îndemnat să lupte de partea Ucrainei. „Aveți grijă de voi și veniți de partea noastră. Protejați-vă sufletele. Veți fi trădați (de Rusia – n.r.) atât în ​​lumea aceasta, cât și în viața de apoi”, a declarat comandantul „Șamanbat”, citat într-un comunicat publicat pe Telegram.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE