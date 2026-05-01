

O viață dedicată medicinei, un final neașteptat

O doctoriță apreciată din Oradea a devenit, după un final tragic, salvarea mai multor pacienți aflați în stare critică. În urma unui AVC hemoragic care a dus la moarte cerebrală, familia a fost pusă în fața unei decizii imposibile. Lovas Brigita, studentă la Medicină, a reușit ceea ce puțini oameni ar putea face într-un astfel de moment: a spus „Da” donării de organe. A ales ca viața mamei să continue în alți oameni care, altfel, nu ar mai fi avut nicio șansă.

Ce ironie binefăcătoare a destinului, fericit și crud în același timp: să trăiești salvând oameni și să pleci dăruind, din nou, viață.

Decizia care a schimbat destine

Noaptea trecută și dimineața de 1 Mai au fost contra-cronometru pentru mai multe echipe medicale din țară. La Cluj, la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal, au ajuns rapid cei doi rinichi. În Capitală, oftalmologii au preluat corneea.

Iar la Institutul Clinic Fundeni s-a scris una dintre acele povești pe care nici medicii nu le uită. Echipa coordonată de profesorul Vlad Brașoveanu, alături de profesorul ATI Dana Tomescu, a primit ficatul.

Destinatara: o tânără asistentă medicală. Diagnosticul – devastator: sindrom hepato-pulmonar în stadiu terminal. Mai avea doar câteva ore de trăit, ținută în viață de aparate și de masca de oxigen.

Operația a reușit.

La final, medicii s-au îmbrățișat. Și au plâns. Minute în șir. Nu de epuizare. Nu de tensiune. Ci de fericire.

Pentru că, uneori, medicina nu înseamnă doar proceduri și protocoale. Înseamnă oameni. Și alegeri imposibile care devin miracole.

Un gest care salvează vieți

Potrivit Agenției Naționale de Transplant, o singură decizie poate salva mai multe vieți. Exact asta s-a întâmplat la Oradea.

Într-un oraș unde rata de donare a ajuns la 20 de donatori la un milion de locuitori, peste media națională și aproape de nivelul unor țări precum Franța.

Dar dincolo de statistici rămâne o poveste simplă și dureroasă: o mamă, o fiică și un gest care a învins moartea.

În România, transplantul de ficat a devenit deja o școală de elită, cu peste 1.300 de intervenții realizate de la debutul programului. Totuși, statistica ascunde o realitate dureroasă: unul din cinci pacienți aflați pe lista de așteptare moare înainte de a primi organul salvator, a precizat dr. Vlad Brașoveanu la ,,Bine pentru tine”. Generozitatea unor familii aflate în momente de durere profundă, dar și efortul neobosit al medicilor au făcut posibile: 17 transplanturi salvatoare realizate într-un timp record, un adevărat maraton în România, la începutul lunii februarie a acestui an.



